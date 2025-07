Iliad lancia l’offerta Giga 200

Trasparenza e semplicità sono le parole d’ordine con cui Iliad continua a conquistare il mercato italiano della telefonia. L’operatore, ormai noto per le sue offerte senza sorprese, ripropone la promo Giga 200, un piano che promette di soddisfare le esigenze di chi vuole navigare e comunicare senza limiti. L’offerta include 200GB mensili in 4G/4G+ e 5G, sfruttando una rete sempre più stabile, disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree geografiche già coperte.

Libertà in Europa e vantaggi con la fibra Iliad

Il pacchetto prevede anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani, sia fissi che mobili. Non mancano le chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, incluse senza costi extra. A rendere la proposta ancora più competitiva c’è il prezzo, si parla infatti di solo 9,99€ al mese, invariato nel tempo e senza penali o costi nascosti. Servizi come segreteria telefonica, hotspot, controllo del credito e nessuno scatto alla risposta sono compresi. Anche la tecnologia VoLTE garantisce una qualità delle chiamate superiore, permettendo di parlare e navigare in contemporanea. Chi supera la soglia di 200GB può continuare a navigare a consumo, solo previo consenso, pagando 0,90 centesimi ogni 100MB.

Iliad non limita la sua offerta al territorio nazionale. Grazie al roaming europeo, i clienti possono contare su minuti e SMS illimitati e 13GB di traffico dati dedicati. Superata questa soglia, la navigazione resta disponibile a costi minimi, appena 0,001586 cent. per MB. L’azienda applica politiche di utilizzo corretto, monitorando la prevalenza del traffico in Italia per evitare abusi, ma senza introdurre costi nascosti.

Il vantaggio diventa ancora più interessante se si abbina l’offerta mobile alla fibra Iliad. Coloro infatti che posseggono un piano da 9,99 o 11,99€ al mese potranno accedere ad agevolazioni sulla linea domestica. Il beneficio resta attivo finché le condizioni richieste rimangono invariate, offrendo così un servizio integrato per casa e smartphone. Insomma, con una strategia basata su chiarezza, prezzi bloccati e assenza di vincoli, Iliad si conferma uno degli operatori più competitivi del mercato. L’offerta Giga 200 rappresenta così una scelta ideale per chi cerca una connessione stabile, ampia libertà e nessuna sorpresa in bolletta.