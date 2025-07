Maps rinuncia alla funzione “Segui”

Presto Google Maps non permetterà agli utenti di seguire i profili di altre persone. È quanto annunciato dall’azienda di Mountain View, che ha deciso di rimuovere del tutto la funzione “follower” dalla sua app di navigazione. Tutti i dati legati a chi si segue e da chi si è seguiti verranno cancellati definitivamente dai server. Segnando la fine di una delle funzioni più “social” introdotte nel servizio. Tale funzionalità, lanciata nel 2020, era stata pensata per favorire l’interazione tra utenti. Ciò attraverso la visibilità delle attività pubbliche. L’obiettivo era rendere l’esperienza su Maps più coinvolgente e ispirata alla logica dei social network. Eppure, con il passare del tempo, l’iniziativa si è rivelata poco efficace nel creare un vero senso di comunità. Anzi, in molti casi ha attirato profili automatizzati e spam.

Google Maps saluta la funzione “follower”

L’addio a tale opzione rappresenta l’ultimo passo di un processo di semplificazione che l’azienda di Mountain View ha avviato già a inizio 2025. Nei primi mesi dell’anno, infatti, era stata eliminata anche la possibilità di seguire le attività commerciali, una funzione attiva dal 2018 e pensata per ricevere aggiornamenti da negozi e locali. Anche tale scelta risponde alla stessa logica. Ridurre le componenti social in favore di un’esperienza più centrata sulle funzioni di ricerca, navigazione e informazione.

L’interruzione definitiva della funzione follower riflette quindi una svolta strategica. Maps torna ad essere un’applicazione dedicata alla scoperta dei luoghi. L’interazione tra persone, per chi desidera comunque un contatto con la community, sarà ancora possibile attraverso Local Guides Connect. Lo spazio online in cui le Guide Locali possono confrontarsi, ottenere riconoscimenti e continuare a contribuire allo sviluppo collettivo della piattaforma.

Rimarranno, inoltre, disponibili alcune funzionalità collaborative. Come la possibilità di creare elenchi di luoghi e condividerli con amici o familiari. Google Maps continuerà quindi ad offrire strumenti utili per pianificare viaggi, scoprire nuovi posti e condividere le proprie esperienze in modo più mirato e controllato.