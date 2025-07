TMT in bilico: la Spagna rilancia il progetto con 400 milioni di euro

Il destino del Thirty Meter Telescope, o TMT per gli amici dell’astronomia, sembra una di quelle storie che iniziano con grandi sogni e poi si impantanano tra intoppi, promesse mancate e qualche colpo di scena inaspettato. Doveva essere una meraviglia tecnologica piazzata sulla vetta del Mauna Kea, alle Hawaii, uno dei cieli più limpidi del pianeta. Ma anche uno dei luoghi più sacri per le comunità native, che da subito hanno detto no. E quando una montagna è sacra, anche la scienza deve fermarsi un attimo a riflettere.

Il futuro del TMT si sposta alle Canarie: sfida tra scienza e cultura

Così il progetto ha iniziato a scricchiolare. Anni di proteste, stop e ripartenze, finanziamenti americani sempre più traballanti. A un certo punto, sembrava che il telescopio più ambizioso della nostra generazione dovesse rassegnarsi a restare sulla carta, come uno di quei sogni troppo grandi per trovare spazio nel mondo reale.

Eppure, mentre negli Stati Uniti il clima diventava sempre più incerto, dall’altra parte dell’Atlantico è arrivata una proposta che ha cambiato il gioco. La Spagna, con l’isola di La Palma – già famosa per l’osservatorio del Roque de los Muchachos e i suoi cieli da togliere il fiato – si è fatta avanti con decisione. A guidare questa nuova visione è la ministra della Scienza, Diana Morant, che non ha usato mezze parole: il governo è pronto a mettere sul piatto 400 milioni di euro, e a offrire stabilità politica, appoggio locale e infrastrutture già pronte.

Ma non si tratta solo di trovare un nuovo posto per guardare le stelle. È una questione di visione, di futuro, di identità scientifica. La Palma non è solo un ripiego: è un’opportunità. Un’alternativa che potrebbe trasformare una sconfitta in un rilancio. E mentre negli USA la National Science Foundation mette in pausa i fondi per il TMT (e per il suo “gemello” cileno, il Giant Magellan Telescope), la proposta spagnola sembra sempre più concreta.

Forse non è ancora la fine della storia. Forse è solo un nuovo capitolo. Uno in cui la scienza trova il coraggio di cambiare rotta, senza dimenticare il rispetto per le persone e i luoghi che ci ospitano. Perché un telescopio, alla fine, non serve solo a guardare lontano: serve anche a ricordarci dove stiamo mettendo i piedi.