Google Maps, scomparsa una funzione molto pratica dall’ app

In questi giorni gli utenti si sono accorti che una funzione molto utile dell’ applicazione Google Maps è scomparsa senza un preavviso da parte di Google. Questa funzione consentiva agli utenti di gestire la riproduzione della musica senza abbandonare la schermata di Maps. Da questo punto di vista risulta essere molto utile soprattutto perché in questo modo il controllo dell’ applicazione è migliorato. Per accedere a questa funzione bisognava semplicemente andare nella barra inferiore dove erano presenti i comandi per gestire la riproduzione delle canzoni.

La funzione in questione sembra essere scomparsa nelle ultime versioni dell’ app tra cui la 25.28 stabile e la 25.29 beta. Questo tipo di aggiornamento potrebbe cambiare di molto il modo in cui gli utenti utilizzano l’ applicazione. Infatti, dopo questi fatti, potrebbe essere necessario una nuova modifica dell’ app in modo da consegnare agli utenti una versione utile e soprattutto funzionale. Per adesso il motivo della scelta di Google di eliminare questa funzione non è arrivato, per cui bisognerà aspettare le sue motivazioni in merito alla faccenda.

Google Maps, cancellata la funzione per gestire la musica

Nella nuova versione dell’ applicazione non è più presente il tasto “Mostra controlli di riproduzione” e “App multimediale predefinita“. La cosa più interessante di questa situazione è che nelle versioni per iOS sono ancora presenti queste funzionalità, cosa che fa pensare ad un possibile bug di sistema. Se si tratterà di un bug allora sarà in parte giustificato questa situazione, ma al contrario se si tratterà di un’ azione volontaria, molti utenti Android non rimarranno contenti di saperlo. Questo perché si trattava di una funzione veramente utile soprattutto alla guida poiché non permetteva di distogliere troppo lo sguardo dalla strada. Adesso la situazione è molto pericolosa poiché per gestire la riproduzione si dovrà per forza cambiare schermata passando da un’ app all’ altra.

Insomma vediamo nei prossimi giorni come evolverà questa situazione in modo da verificare il vero motivo della scomparsa della funzione.