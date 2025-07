Electra continua ad espandersi in Europa: 433 milioni per la ricarica veloce

Electra ha appena chiuso un’operazione decisiva: 433 milioni di euro di nuova green loan facility da un pool di grandi banche internazionali. Tra queste figurano ING, Société Générale, MUFG, ABN AMRO, Bpifrance e altri nomi di peso del panorama finanziario. Di questi fondi, 283 milioni sono già operativi, mentre ulteriori 150 milioni restano disponibili come opzione. Il totale raccolto dal 2020 supera ora un miliardo di euro. Secondo Aurélien de Meaux, amministratore delegato, questa cifra apre la strada a un’espansione accelerata e concreta. Una rete di ricarica ultrarapida che promette velocità, accessibilità e copertura capillare in tutta Europa. A detta della CIO Elise Erbs, il modello finanziario adottato ha convinto i finanziatori a superare le aspettative iniziali. Cosa può fermare ora la crescita di Electra?

Una rete di ricarica Electra che avanza città dopo città

Attualmente Electra è attiva in nove Paesi, con oltre 500 siti e più di 3.000 punti di ricarica. Il traguardo tracciato guarda al 2030, con 2.200 stazioni e 15.000 colonnine veloci da installare. L’espansione interesserà centri urbani, zone commerciali e snodi stradali ad alto traffico. Ricaricare l’auto in modo semplice, ovunque, senza attese e senza stress: è questa la promessa. Anche l’Italia è coinvolta in questa crescita. Sono infatti previste 72 nuove colonnine ultraveloci nei parcheggi dei centri commerciali. In Germania, mercato chiave per l’azienda, intanto è stato appena inaugurato il primo sito HPC a Gräfelfing, alle porte di Monaco. Electra conta di attivare oltre 30 punti di ricarica tedeschi entro il 2026. La rete è in piena corsa.

La Spark Alliance, che unisce Electra, Ionity, Fastned e Atlante, ha appena messo in moto un cambiamento atteso da anni. Un utente potrà utilizzare qualsiasi colonnina del circuito con una sola app. La prima fase dell’interoperabilità è già attiva e funzionante. Il futuro della mobilità passa per collaborazione, tecnologia condivisa e semplificazione dell’esperienza utente. Chi guida una vettura elettrica non vuole ostacoli, ma comodità ed è per questo che Electra continua a crescere.