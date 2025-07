Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo ad agosto 2025

Anche agosto 2025 si preannuncia ricco di contenuti per gli abbonati Amazon Prime Video, con una serie di uscite Original e tanti titoli da riscoprire. Tra commedie d’azione, drammi romantici e ritorni molto attesi, il catalogo mensile si rinnova per soddisfare gusti diversi.

Il blindato dell’amore e Butterfly: azione e spionaggio

Dal 6 agosto, Eddie Murphy e Pete Davidson guidano Il blindato dell’amore, commedia d’azione su due guardie giurate coinvolte in una rapina che si trasforma in qualcosa di molto più grande. Il 13 agosto, debutta Butterfly, una serie spy thriller ambientata in Corea del Sud, dove un ex agente della CIA viene braccato da una giovane killer senza scrupoli.

Sausage Party, Upload e Terminal List: grandi ritorni

Sempre dal 13 agosto arriva la seconda stagione di Sausage Party: Cibopolis, ambientata a New Foodland, apparentemente perfetta ma con un segreto inquietante. Il 25 agosto tocca alla quarta e ultima stagione di Upload, la serie sci-fi ambientata in un aldilà virtuale. Il 27 agosto, invece, The Terminal List: Lupo Nero ci riporta nel mondo delle operazioni speciali, con un prequel incentrato su Ben Edwards.

La mappa che mi porta a te: amore e destino

Il 20 agosto è il turno di La mappa che mi porta a te, adattamento romantico diretto da Lasse Hallström. Heather parte per un viaggio in Europa che cambierà la sua vita dopo l’incontro con Jack, uno sconosciuto magnetico e misterioso.

Altri film e serie in arrivo

Tra i titoli in prima visione figurano Subservience (2 agosto), Io e Lulù (13 agosto) e Paddington in Perù (24 agosto). In catalogo rientrano anche classici e blockbuster come La Mummia (tutte le versioni dal 1999 al 2017), Atomica Bionda e Tomb Raider.

Per quanto riguarda le serie animate e documentari, sono da segnalare i nuovi episodi LEGO dal 1° agosto e Repubblica Selvaggia (10 agosto), insieme alla docuserie crime italiana Marta – Il delitto della Sapienza, attesa per il 12 agosto.

Parola d’ordine: varietà. Con questo agosto, Prime Video dimostra ancora una volta di voler coprire ogni genere, mantenendo un equilibrio tra produzioni Original e titoli evergreen.