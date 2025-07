OnePlus Pad Lite arriva in Italia, preordini dal 4 agosto

OnePlus è pronta a lanciare ufficialmente in Italia il suo nuovo tablet entry-level, il OnePlus Pad Lite, un dispositivo pensato per chi cerca qualcosa di economico ma al passo con le ultime tecnologie, ideale per la produttività e l’intrattenimento di tutti i giorni. I preordini saranno aperti dal 4 agosto, mentre la disponibilità effettiva nei negozi partirà dal 14 agosto.

Il nuovo tablet OnePlus sarà disponibile in due configurazioni. Ci saranno una versione solo Wi-Fi da 229 euro con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, e una versione con connettività LTE da 259 euro, con 8 GB di RAM. Entrambe le versioni offrono un buon equilibrio tra prestazioni e accessibilità.

Prestazioni equilibrate e design adatto a tutti: Pad Lite di OnePlus vicino al debutto

Il OnePlus Pad Lite si presenta con un design compatto e leggero, uno spessore di 7,4 mm e un peso di circa 530 grammi. Il colore di lancio, Aero Blue, dona un tocco fresco ed elegante. Il display da 11 pollici è un LCD Full HD con refresh rate a 90 Hz, perfetto per guardare video, giocare o semplicemente navigare online con fluidità. L’esperienza audio è potenziata da quattro speaker stereo ad alta definizione con tecnologia di diffusione omnidirezionale, per un suono immersivo e bilanciato. La batteria da 9.340 mAh garantisce ore di utilizzo continuo e supporta la ricarica rapida da 33 W, assicurando una giornata intera di autonomia con una singola carica.

Il tablet è equipaggiato con OxygenOS basato su Android 15, arricchito da funzionalità come il multitasking, la condivisione rapida tra dispositivi e modalità di protezione pensate per l’uso familiare. È infatti compatibile con strumenti dedicati all’uso da parte dei bambini, garantendo sicurezza e controllo da parte dei genitori. Durante il periodo di lancio, OnePlus metterà a disposizione un’offerta che include sconti e accessori in regalo, rendendo il Pad Lite ancora più appetibile. Con questo prodotto, il brand amplia la propria offerta anche nel settore dei tablet economici, proponendo una soluzione intelligente, affidabile e versatile pensato per tutti.