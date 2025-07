Xiaomi rilancia la cura dei capelli: il massaggiatore smart con luce rossa e termoterapia

Xiaomi ha lanciato Mijia Smart Scalp Massager Comb, non un semplice pettine, ma un trattamento completo per il cuoio capelluto. Il device Unisce massaggio rotatorio, termoterapia costante e rilascio diretto di sieri, il tutto in appena 280 grammi di peso. Niente fili ingombranti, solo una batteria da 2.000 mAh pensata anche per l’uso fuori casa. Il dispositivo trasforma così la routine di cura personale in una parentesi di benessere, come se ci si recasse in un centro specializzato. All’interno dello strumento Xiaomi si muovono sette cilindri rotanti con terminali in morbido silicone, in grado di riprodurre il movimento umano. Nessuna pressione aggressiva, solo una stimolazione profonda e omogenea. La tecnologia al grafene evita inoltre surriscaldamenti fastidiosi: la temperatura resta costante, sicura, rilassante. Il trattamento diventa quasi terapeutico.

Connesso, intuitivo, personalizzabile: Xiaomi spinge sull’intelligenza

Un modulo a luce rossa da 655 nm, integrato con discrezione nel pettine Xiaomi, mira a favorire il microcircolo e stimolare i follicoli. Un uso regolare promette di rinforzare le radici. La sensazione? Piacevolmente calda, silenziosa, con una emissione sonora di soli 37,1 dB(A). Grazie ad un sistema di distribuzione liquidi, il massaggiatore applica sieri o trattamenti liquidi direttamente sul cuoio capelluto. Ogni zona viene raggiunta, ogni radice riceve la sua “dose”, ed è da usare sia con capelli asciutti che bagnati, senza timore. La certificazione IPX7 infatti garantisce resistenza totale all’acqua.

L’estetica non è trascurata, anzi è un device di design in stile Xiaomi. Due le finiture: Golden Titanium e Misty Purple. La verniciatura perlescente e il rivestimento UV donano un effetto setoso e aumentano il grip. Attraverso l’app Xiaomi Mi Home, tutto diventa poi più personale. Il pettine si collega via Bluetooth e consente la scelta tra sei modalità di massaggio, tra cui Gentle, Relaxing ed Energizing. L’intensità si regola, la durata si imposta, le routine si salvano. Anche le statistiche dei trattamenti restano a portata di tap.Lo strumento Xiaomi, cosa sorprendente, ha un prezzo piuttosto basso: 499 yuan in crowdfunding (circa 59 euro), mentre il listino sarà di 699 yuan (circa 83 euro). Attualmente è previsto solo per il mercato cinese, ma quanto ci vorrà prima di vederlo anche qui?