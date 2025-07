Whatsapp: se vi arriva questo messaggio qualcuno vuole derubarvi

Al giorno d’oggi, ogni utente in tutto il mondo utilizza costantemente e abitualmente WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea avanti infatti un bacino di utenti davvero senza precedenti conquistato nel corso del tempo grazie ai propri servizi davvero al passo coi tempi è in grado di garantire un’esperienza d’uso fluida e priva di preoccupazioni, tutto ciò nel tempo ha trasformato WhatsApp in un vero e proprio colosso, permettendole di acquisire oltre 2 miliardi di account, un dettaglio che sicuramente non passa inosservato ma che allo stesso tempo rappresenta anche un elemento problematico a causa di utenti poco raccomandabili che sfruttano i social in modo illecito.

Nello specifico, stiamo parlando del classico fenomeno delle truffe online che periodicamente colpisce numerose vittime con l’obiettivo di derubarle appropriandosi dei loro risparmi, il fenomeno purtroppo è esploso anche su WhatsApp e sta colpendo gli utenti in tutto il mondo tra cui anche l’Italia, l’obiettivo dei truffatori è quello di ottenere informazioni sensibili per violare i conti correnti bancari delle vittime e purtroppo molto spesso ci riescono, utilizzare WhatsApp ha aumentato i successi di queste truffe, perché ovviamente i truffatori riescono a contattare molte più persone.

La truffa esplosa in Italia

La truffa di cui vi parliamo oggi si è diffusa in Italia e sta colpendo tantissime persone in modo indistinto, nello specifico si tratta di una truffa che inganna la vittima dal momento che i truffatori la contattano spacciandosi per YouTube e offrendo guadagni facili in cambio di piccoli compiti da svolgere, come mettere like ad alcuni video, una volta fatto i truffatori ripagano la vittima con piccoli bonifici di qualche paio di euro che servono ovviamente a far abbassare la guardia al malcapitato, una volta fatto poi gli chiedono un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituire il denaro moltiplicato svariate volte, ovviamente quel denaro sparirà in un lampo senza lasciare possibilità di recupero al malcapitato.