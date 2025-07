Insta360 entra nel mondo dei droni: arriva Antigravity, volo a 360° per tutti

Insta360 non smette mai di sorprendere e questa volta la novità non riguarda una action cam. Il colosso ha infatti scelto di annunciare un suo nuovo brand chiamato Antigravity, il quale si occuperà di droni con ripresa a 360°. Il mese scelto per il lancio sul mercato mondiale è agosto prossimo. L’obiettivo principale è quello di consentire a tutti di poter pilotare questi droni, anche senza competenze tecniche specifiche.

Il cuore dell’iniziativa è una nuova visione del volo: non più uno strumento complesso per pochi esperti, ma un mezzo immediato per esprimere creatività, libertà e scoperta. Come spiegato dal responsabile marketing BC Nie, l’azienda ha voluto superare la corsa alle specifiche tecniche per offrire un prodotto che mette al centro l’esperienza dell’utente.

Droni leggeri, intuitivi e collaborativi

I droni Antigravity saranno caratterizzati da controlli semplificati, pensati per essere utilizzati fin da subito anche da chi non ha mai pilotato un drone. Niente checklist, nessun passaggio tecnico obbligatorio: tutto sarà orientato alla massima usabilità, sia per i principianti sia per i professionisti in cerca di strumenti rapidi e affidabili.

Tra le caratteristiche confermate del primo modello figurano le riprese in 8K, un peso contenuto e un sistema di sicurezza intelligente in grado di rilevare eventuali carichi anomali o modifiche non autorizzate, riducendo i rischi di utilizzi impropri.

Una community coinvolta nello sviluppo

Uno degli aspetti più originali del progetto è il lancio di Antigravity Hub, una piattaforma pensata per coinvolgere direttamente la community nella progettazione. Gli utenti potranno proporre funzionalità, idee o strumenti: i contributi ritenuti validi verranno premiati e potranno entrare nella roadmap di sviluppo.

Con Antigravity, Insta360 apre un nuovo capitolo, entrando ufficialmente nel mercato dei droni con un prodotto che promette tecnologia evoluta, accessibilità e un approccio fortemente orientato alla collaborazione creativa.