Yahoo: in Giappone i dipendenti sono costretti ad usare l’AI?

Yahoo Giappone ha intrapreso una svolta radicale verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel proprio modello operativo. Secondo recenti disposizioni, l’uso dell’AI non sarà più opzionale. Ciò significa che tutti i dipendenti dell’azienda sono obbligati ad impiegare strumenti basati su intelligenza artificiale. L’azienda gestisce anche uno dei servizi di messaggistica più popolari del paese. Con tale decisione punta a rivoluzionare il modo di lavorare dei suoi lavoratori. Il tutto incrementando l’efficienza operativa in maniera significativa. Il traguardo che Yahoo si è posta è estremamente ambizioso. L’azienda vuole raddoppiare la produttività complessiva entro il 2028.

Yahoo Giappone: ecco perché l’AI ora è obbligatoria

Per realizzare tale obiettivo, l’azienda sta puntando su una serie di strumenti progettati su misura per rispondere alle esigenze interne. Un esempio concreto è rappresentato da SeekAI. Una piattaforma sviluppata per automatizzare la compilazione e la gestione delle note spese. Ma l’uso dell’intelligenza artificiale andrà ben oltre. Sarà applicata alla redazione e alla revisione dei documenti, alla pianificazione delle riunioni e all’organizzazione delle attività interne. Fino alla gestione della comunicazione aziendale.

L’entusiasmo nei confronti dell’AI, però, convive con un certo grado di scetticismo. L’integrazione delle nuove tecnologie in contesti aziendali complessi non sempre ha prodotto risultati positivi. Come dimostrato da numerosi casi recenti. In alcune situazioni, anziché semplificare il lavoro, l’uso dell’AI ha finito per complicarlo. Non mancano nemmeno esempi di implementazioni fallimentari. Ci sono numerosi casi di aziende che hanno modificato il proprio assetto nella speranza di ottenere maggiori vantaggi, ma che non hanno raggiunto i risultati sperati.

Il caso di Yahoo Giappone si inserisce in tale scenario in evoluzione. Qui l’intelligenza artificiale è al centro di una rivoluzione tanto promettente quanto controversa. Resta da vedere se l’obbligo imposto ai lavoratori porterà davvero i risultati attesi, o se finirà per alimentare le stesse criticità già emerse in altri contesti aziendali.