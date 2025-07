Il calcestruzzo “vivo” ispirato ai licheni che chiude le crepe da solo

A volte le idee più rivoluzionarie nascono semplicemente osservando ciò che la natura fa da sempre, con una calma che noi umani ci sogniamo. Prendi ad esempio i licheni. Sono ovunque, silenziosi, attaccati a pietre, muri, alberi. Vivono con pochissimo: un po’ di luce, un po’ d’aria e un goccio d’acqua. Eppure resistono, prosperano, si adattano. Quando la dottoressa Congrui Grace Jin e il suo team li hanno studiati, hanno visto molto più di un organismo resistente: hanno intravisto un’idea.

Bio-materiali smart: come i microbi riparano le crepe nel cemento senza manutenzione

Da lì è nata una delle proposte più affascinanti degli ultimi anni nel campo dell’edilizia: un calcestruzzo capace di autoripararsi. No, non stiamo parlando di materiali hi-tech pieni di sensori o di nanorobot futuristici. Stiamo parlando di vita vera. Un sistema biologico, ispirato proprio ai licheni, che si prende cura del cemento come farebbe un organismo con la propria pelle. Una crepa? Nessun problema, ci pensa da solo.

Il trucco sta tutto in una strana alleanza tra funghi e cianobatteri. I cianobatteri assorbono anidride carbonica e azoto dall’ambiente, mentre i funghi si occupano di raccogliere calcio e creare, insieme, una sorta di stucco naturale: il carbonato di calcio. Un materiale che riempie le fessure e “guarisce” il danno. E la parte più interessante? Non serve nutrirli. Vivono, letteralmente, di aria e luce. Niente interventi esterni, niente manutenzione, niente costi extra.

Questa non è nemmeno una teoria campata in aria. In laboratorio, il sistema ha dimostrato di funzionare: i microbi si mantengono attivi, collaborano tra loro e fanno il loro dovere. Le microfessure vengono chiuse, il cemento si sigilla. Il fatto che tutto questo avvenga senza bisogno di aggiungere nulla da fuori è un salto enorme rispetto alle tecnologie precedenti, che richiedevano continue iniezioni di nutrienti.

Ma non finisce qui. Il progetto guarda anche oltre il lato tecnico. Cosa penseranno le persone di case “vive”? Come cambierà la nostra percezione degli edifici? A queste domande stanno rispondendo anche sociologi e ricercatori, perché sì, quando l’innovazione arriva a questo livello, non si ferma al laboratorio. Potrebbe cambiare il modo in cui abitiamo il mondo.