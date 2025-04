DAZN, aggiornati gli abbonamenti: ecco i nuovi prezzi

Al momento gli abbonamenti DAZN sono tornati al prezzo di sempre. Non ci sono promozioni attive o sconti, chi vuole godersi lo sport in anteprima e in esclusiva sulla piattaforma streaming deve scegliere una delle proposte contenute all’interno del listino sul sito ufficiale.

I piani disponibili su Dazn

DAZN Start

Pensato per chi non è interessato al calcio, ma vuole seguire altri sport.

Include: basket italiano ed europeo, volley nazionale e internazionale, UFC, boxe, una selezione di partite NFL, calcio femminile europeo e altri eventi;

Registrazione fino a 4 dispositivi, visione su 2 dispositivi connessi alla stessa rete;

Prezzi: 99€/anno (pagamento unico); 11,99€/mese (con vincolo 12 mesi); 14,99€/mese (senza vincolo).



DAZN Goal Pass

Per chi vuole vedere alcuni match di Serie A e altri contenuti calcistici selezionati.

Include: 3 partite di Serie A per giornata (co-esclusive con Sky), highlights di tutte le 38 giornate, tutta LaLiga, Liga Portugal e UEFA Women’s Champions League;

Fino a 4 dispositivi registrabili, visione su 2 dispositivi nella stessa rete;

Prezzi: 129€/anno ; 13,99€/mese (con vincolo 12 mesi); 19,99€/mese (senza vincolo).



DAZN Standard

L’abbonamento completo per chi vuole tutta la Serie A e molto altro.

Include: Serie A Enilive, Serie BKT, LaLiga EA Sports, basket, volley, UFC, boxe, NFL, UWCL e altri sport;

Fino a 6 dispositivi registrabili, visione su 2 dispositivi nella stessa rete (mobilità limitata se un dispositivo è attivo);

Prezzi: 359€/anno ; 34,99€/mese (con vincolo 12 mesi); 44,99€/mese (senza vincolo).



DAZN Plus

L’offerta top, anche per chi guarda da dispositivi in luoghi diversi.

Include: tutti gli sport della Standard;

Registrazione fino a 7 dispositivi, visione su 2 dispositivi anche da reti diverse;

Prezzi: 599€/anno ; 59,99€/mese (con vincolo 12 mesi); 69,99€/mese (senza vincolo).



Il nuovo progetto World Sevens Football

Per chi non lo sapesse inoltre, DAZN è entrata in partnership con la World Sevens Football, una nuova competizione professionistica di calcio femminile a 7. Per chi fosse interessato, ci sarà un primo evento dal 21 al 23 maggio a Estoril, in Portogallo. DAZN lo offrirà gratuitamente.

Il torneo prevede partite brevi (due tempi da 15 minuti) su campi ridotti, con 8 squadre che si sfideranno in gironi all’italiana, semifinali e finale. Il montepremi? Ben 5 milioni di dollari. Un secondo evento è già in programma entro fine anno.