TIM, Perplexity Pro in regalo per un anno ai clienti: come attivare l’AI

TIM ha annunciato un’iniziativa inedita nel panorama delle telecomunicazioni italiane: un anno gratuito di Perplexity Pro per tutti i clienti consumer, sia di rete fissa che mobile. Il servizio, che normalmente ha un valore annuo di 229 euro, sarà accessibile tramite il programma TIM Party, la piattaforma riservata ai clienti registrati.

L’accordo con Perplexity consentirà agli utenti di beneficiare dell’intelligenza artificiale generativa ottenendo risposte precise ma soprattutto verificate e al passo con i tempi. Sarà quindi un gioco da ragazzi affidarsi ad un assistente vero e proprio che ricercherà sul web in ogni momento ciò che gli viene chiesto.

Tante funzioni in un’unica piattaforma

Perplexity Pro non si limita a fornire risposte: permette di sintetizzare documenti, creare testi, realizzare immagini, pagine web, presentazioni, fino a costruire dashboard interattive. È possibile interagire anche con la voce, con un sistema naturale e rapido.

Verrà selezionato il modello AI più adatto alla richiesta effettuata dall’utente, una vera e propria peculiarità di Perplexity Pro. Vengono infatti usati anche altri modelli, i quali sono stati sviluppati da altri colossi nel campo dell’intelligenza artificiale quali quelli prodotti da OpenAI, Anthropic, Google e Deepseek. Basta davvero poco per avere a disposizione quello che si chiede, che sia un riassunto o magari una produzione intera.

Come attivare Perplexity Pro con TIM

Per accedere all’offerta, è necessario entrare in TIM Party, da sito o app ufficiale, e richiedere il proprio codice gratuito di attivazione. Il codice può essere usato su qualsiasi dispositivo, ma solo tramite il link fornito da TIM: non è possibile ottenere la promozione registrandosi direttamente sul sito di Perplexity.

Non è richiesta nessuna carta di credito, e dopo i 12 mesi l’abbonamento si disattiverà in automatico, lasciando l’utente alla versione gratuita. L’iniziativa è riservata esclusivamente a chi non ha mai avuto un account Perplexity Pro attivo.

La registrazione deve essere completata per rendere effettiva l’attivazione: in caso contrario, il codice resta valido e potrà essere usato più avanti. Prima di procedere, è necessario accettare i termini di servizio e l’informativa sulla privacy.