Material 3 Expressive: la nuova grafica arriva anche nel Fast Pair

Per chi utilizza abitualmente uno smartphone Google in accoppiata con degli auricolari true wireless, l’utile funzionalità Fast Pair sicuramente è già conosciuta, si tratta di un utile opzione che consente agli utenti di controllare rapidamente lo stato della batteria dei propri auricolari.

Chi usa questa tipologia di auricolari che supporta tale funzione ogni volta che apre la custodia ricevono notifica che mostra il livello della batteria di ciascuna componente, auricolare sinistro e destro e ovviamente la custodia, il sistema tra l’altro prevede l’invio di una notifica anche quando la batteria di una di queste componenti sta per esaurirsi ovviamente accompagnato dall’invito a procedere con la ricarica.

Il nuovo design arriva anche per questa funzionalità

Allo stato attuale, questa notifica mostra un’immagine di entrambe le auricolari e della loro custodia con la percentuale di batteria indicata in basso, il tutto con un layout decisamente semplice e minimal, a quanto pare il team di Google sta lavorando l’introduzione di alcune utili modifiche con l’obiettivo di rendere queste notifiche decisamente più intuitive e coinvolgenti, questo è quanto emerge dalla versione 25. 28. 31 beta di Google play service.

All’interno di quest’ultima versione sono state introdotte interessanti novità grafiche tra le quali innanzitutto abbiamo una barra di avanzamento circolare che rappresenta la percentuale di batteria, fregiata del valore percentuale posizionato ancora in basso, anche l’icone della batteria sono state riposizionate nella parte superiore delle componenti.

Per di più, gli indicatori circolari dello stato di carica della batteria, cambieranno colori in base a livello di carica di Queste ultime, non è ancora chiaro quando questa novità verrà implementata, ma l’attesa non dovrebbe durare ancora per molto, si tratta dell’ennesimo miglioramento che Google sta portando alla propria community concomitanza dell’imminente arrivo di Android 16 che porterà il nuovo design super minimal all’interno degli smartphone, l’azienda sta cercando infatti di rendere tutto il parco applicazioni e funzionalità coerente con quest’ultimo.