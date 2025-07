OPPO rinnova la Serie A: due nuovi smartphone per prestazioni elevate e lunga durata

OPPO torna sul mercato con due nuovi modelli della Serie A, l’ A5 4G e A5X. Pensati per accompagnare la vita quotidiana degli utenti, i due dispositivi puntano su autonomia, solidità e accessibilità. Entrambi montano ColorOS 15, basato su Android15, e integrano funzionalità AI, una batteria ad alta capacità da 6000mAh e certificazione di fluidità per 48 mesi. OPPO mira così a rendere la tecnologia avanzata più inclusiva, mantenendo al tempo stesso standard elevati a livello di qualità e prestazioni.

OPPO A5X: fotografare con intelligenza

Il design dei dispositivi è pensato per durare. Essi presentano infatti un corpo in vetro temperato ultraresistente, certificazione IP65 contro polvere e spruzzi e un’estetica raffinata grazie alla finitura OPPO Glow. Il modello A5 4G si distingue per la sua resistenza e per una fluidità potenziata dal Trinity Engine, un sistema intelligente che ottimizza l’interazione tra RAM, ROM e CPU. Il display LCD HD+ da 6,67” con frequenza di aggiornamento a 90Hz e luminosità fino a 1000nit assicura un’ottima leggibilità anche all’aperto. La batteria si ricarica al 50% in soli 37 minuti grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 45W.

Il secondo nuovo modello, OPPO A5X, punta invece su una componente fotografica potenziata e strumenti software all’avanguardia. La fotocamera frontale da 32MP con autofocus è affiancata dalla nuova suite AI Photography Editor, che include funzioni come rimozione riflessi, messa a fuoco intelligente e miglioramento nitidezza. Anche qui troviamo il processore Snapdragon 6s Gen 1, una memoria interna da 128GB espandibile fino a 1TB e 4GB di RAM espandibili, con la garanzia della tecnologia Trinity Engine per performance stabili nel tempo.

Lo schermo da 6,67”, la protezione IP65 e la tecnologia Splash & Gloves Touch assicurano un utilizzo fluido in qualsiasi condizione, anche con mani bagnate o guanti. Con uno spessore di 7,99mm e un peso di 193 grammi, OPPO A5X è pensato per chi cerca affidabilità e versatilità, sia sul lavoro che nel tempo libero. Entrambi i modelli sono disponibili su OPPOStore, Amazon e presso i principali rivenditori. L’ A5X è disponibile a 159,99€, invece l’ A54G a 179,99€, con offerte promozionali attive fino al 31 luglio.