YouTube Music si evolve: arriva la sincronizzazione tra dispositivi

La nuova versione di YouTube Music, la 8.26.51 per Android, introduce una funzione che tanti aspettavano da tempo. Si tratta della sincronizzazione del punto di riproduzione tra diversi dispositivi. Da luglio 2025, chi ascolta musica sulla piattaforma di Google potrà interrompere una canzone su smartphone e riprenderla, nello stesso punto, su tablet, PC o smart TV. Un cambiamento semplice ma efficace, che migliora nettamente l’esperienza d’ascolto. Prima di questo aggiornamento, ogni cambio di dispositivo costringeva a ripartire manualmente, cercando il punto esatto della traccia. Ora invece, YouTube Music memorizza anche il progresso della riproduzione, oltre a playlist e cronologia.

YouTube Music: un’esperienza d’ascolto più fluida e intuitiva

La novità riprende una logica già applicata ai video su YouTube. Non si tratta di una rivoluzione tecnica, ma di un’ottimizzazione che risponde a un bisogno reale. Chi utilizza quotidianamente più dispositivi per l’intrattenimento musicale noterà subito la differenza. Basta un tap per riprendere da dove ci si era fermati, senza interruzioni. Un’evoluzione che rende il servizio di streaming musicale sempre più competitivo rispetto ad alternative affermate come Spotify.

Il nuovo sistema di ripresa dell’ascolto presenta anche un’interfaccia diversa. Dopo l’aggiornamento, nella schermata principale dell’app compaiono delle schede dinamiche, chiamate “speed dial entries”. Queste mostrano in tempo reale i contenuti in riproduzione su altri dispositivi connessi allo stesso account Google. Ogni contenuto presenta una barra rossa che segnala il punto esatto di interruzione. L’utente può semplicemente toccare il pulsante “Riprendi” per continuare l’ascolto in totale armonia.

Tale funzione, anche se ancora limitata rispetto a servizi come Spotify Connect, dimostra l’intenzione di Google di rendere YouTube Music sempre più centrale e attento ai bisogni dei suoi fruitori. L’ascolto musicale non è più vincolato a un solo device. Per chi ancora non ha ancora ricevuto l’update, è sufficiente visitare il Play Store per scaricare l’ultima versione disponibile già pronta per l’installazione.