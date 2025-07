GPT-5, emersi i primi riferimenti all’interno del codice

OpenAI è da tempo al lavoro sullo sviluppo della nuova generazione del proprio modello di Intelligenza Artificiale. La prossima versione del Large Language Model (LLM) prenderà il nome di GPT-5 e il debutto potrebbe avvenire molto presto stando alle ultime indiscrezioni.

Il modello linguistico di grandi dimensioni supporterà il chatbot ChatGPT e, stando a quanto emerso nel codice del software, le novità si preannunciano molto interessanti. Come riportato da ComputerWorld, OpenAI sta lavorando con la versione più recente e aggiornata del sistema.

All’interno del codice, infatti, è stata integrata la stringa “gpt-5-reasoning-alpha-2025-07-13” che indica la potenziale versione in uso. A giudicare dalla presenza della parola “reasoning”, GPT 5 si preannuncia un modello di Intelligenza Artificiale che porrà particolare attenzione al ragionamento.

Scopriamo tutte le novità di GPT-5, il nuovo modello di Intelligenza Artificiale di OpenAI è in arrivo con funzionalità innovative

Questo significa che le risposte ottenute dagli utenti non saranno più basate sulla semplice generazione di testo ma diventeranno sempre più strutturate, precise e coerenti. In questo modo, le potenzialità del chatbot di OpenAI e di tutti i servizi basati su GTP-5 potrebbero evolversi in maniera importante.

Stando a quanto emerso fino ad ora, OpenAI avrebbe in mente un cambiamento drastico per i propri servizi. La nuova versione andrà a combinare i modelli multimodulari della serie GPT con i modelli di ragionamento della serie o.

In questo modo, le prestazioni e la qualità delle risposte miglioreranno in maniera netta rispetto a tutti gli LLM attualmente in uso. Inoltre, la software house potrebbe presentare anche una versione alpha del modello o3, basata su alcune delle componenti previste per GPT-5.

Il debutto di GPT-5 è previsto per l’estate del 2025 salvo rinvii dell’ultimo minuto. L’aggiornamento del codice lascia intendere che i tecnici di OpenAI stiano lavorando per rispettare la scadenza, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.