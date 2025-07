Whatsapp: le pubblicità ormai incombono, iniziati i test

Una caratteristica che dà sempre a contraddistinto WhatsApp nel corso della sua storia è stata la totale assenza di Pubblicità all’interno della piattaforma, si tratta di un elemento che lo sviluppatore della nota piattaforma ha tenuto fortemente a conservare dal momento che era in un certo senso un vero e proprio stendardo di pregio per la propria applicazione, col passaggio della piattaforma nelle mani di Meta, ovviamente in molti temevano che questa cosa potesse cambiare e a quanto pare il loro incubo si sta per avverare.

La società infatti già le scorse settimane aveva accennato al possibile approdo delle pubblicità all’interno di WhatsApp e sembra infatti che nell’ultima beta della versione per Android il team di sviluppo stia testando proprio questa caratteristica, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pubblicità non invasive

Sembra che il team di sviluppo stia testando le pubblicità all’interno di WhatsApp, ma queste ultime verranno inserite all’interno di contesti specifici e non invasivi per l’esperienza d’uso comune, nel dettaglio le pubblicità appariranno all’interno degli Stati un po’ come succede quando scorriamo le storie Instagram, scorrendo tra uno Stato e l’altro infatti sarà presente un’inserzione pubblicitaria, un altro punto all’interno del quale le pubblicità di WhatsApp arriveranno saranno invece i canali, e gli utenti comuni che utilizzo dei canali vedranno la presenza di pubblicità all’interno dei canali stessi e i proprietari dei canali potranno usufruirne come sponsorizzazioni per il proprio canale.

Si tratta dunque di un cambiamento certamente epocale ma che secondo le promesse fatte da WhatsApp non dovrebbe stravolgere troppo l’esperienza d’uso dell’applicazione, ovviamente non sappiamo quando queste arriveranno sebbene per l’Europa probabilmente se ne parlerà l’anno prossimo del momento che meta deve tenere in considerazione tutti gli elementi legati alla privacy che sono decisamente più stringenti nel vecchio continente piuttosto che nel nuovo, dunque potete stare tranquilli che ancora per un po’ WhatsApp sarà privo di pubblicità, ma purtroppo viene da dire, non per sempre.