Samsung rivoluziona Theme Park con nuovi effetti: arriva il “Liquid Glass”

Samsung torna a puntare sulla personalizzazione visiva con un nuovo aggiornamento dedicato a Theme Park, una delle app più amate dagli utenti grazie a cui è possibile modificare l’interfaccia dei propri smartphone Galaxy. La novità principale riguarda l’introduzione di cinque nuovi effetti per le icone, tra cui vi è l’effetto “Glass”, ispirato al celebre “Liquid Glass” di Apple. L’aggiornamento, identificato con il numero di versione 1.1.01.23, è disponibile sul GalaxyStore e porta con sé anche diversi miglioramenti di stabilità, oltre a piccole ottimizzazioni dell’interfaccia.

Samsung inizia un aggiornamento promettente, ma non privo di limiti

Gli utenti affezionati alla suite Good Lock conoscono bene il potenziale di Theme Park. Grazie a questa app, è possibile cambiare non solo il tema generale del dispositivo, ma anche elementi più specifici come la tastiera, il pannello delle impostazioni rapide e, appunto, le icone. L’ultima versione consente ora di applicare agli elementi grafici effetti personalizzabili, che si adattano allo stile e ai colori scelti per il tema. Gli effetti disponibili sono Basic, Film Grain, Duotone, Gradient e il già citato Glass. Quest’ultimo è quello più sofisticato. È infatti possibile regolare colore, luminosità e direzione della luce, creando un risultato visivo elegante e dinamico.

Nonostante l’aggiornamento rappresenti un passo avanti importante verso una personalizzazione più raffinata, non tutto fila liscio. Alcune icone non rispondono correttamente agli effetti. Ad esempio, il Google Play Store mantiene l’aspetto originale, mentre altre scompaiono lasciando solo l’etichetta testuale. Questi bug sembrano circoscritti, ma potrebbero disturbare gli utenti più attenti all’armonia visiva. Samsung non ha ancora rilasciato una correzione ufficiale, ma è probabile che una soluzione arrivi nei prossimi aggiornamenti.

Chi vuole già provare le novità può aggiornare Theme Park direttamente dal Galaxy Store, oppure scaricare manualmente l’APK da fonti sicure come APKMirror. L’esperienza finale dipenderà anche dallo sfondo utilizzato. Gli effetti reagiscono in modo diverso in base ai colori e alla luminosità generale del tema applicato. In ogni caso, l’impegno di Samsung per rendere l’interfaccia sempre più personale e moderna resta evidente.