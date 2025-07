Samsung: indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra e il nuovo pieghevole

Samsung continua ad essere al centro dell’attenzione nel settore smartphone. Ciò grazie alle nuove indiscrezioni che stanno emergendo sui suoi prossimi dispositivi. In primo piano c’è il Galaxy S26 Ultra, atteso per l’inizio del 2026. Tale dispositivo si preannuncia come un’evoluzione naturale del modello precedente. Anche se il design complessivo potrebbe rimanere simile, ciò che colpirà maggiormente sarà il display. Le indiscrezioni più recenti, infatti, parlano di un pannello leggermente più ampio. Ovvero fino a 6,89 pollici, ma inserito nella stessa scocca dell’S25 Ultra. Ciò sarà reso possibile grazie a cornici ridotte al minimo. Con uno spessore che potrebbe scendere a poco più di un millimetro.

Samsung: nuove indiscrezioni sui prossimi smartphone

Un altro elemento chiave dell’S26 Ultra sarà la nuova tecnologia CoE OLED. Tale tipo di display non solo promette una resa visiva più precisa e luminosa, ma anche una maggiore efficienza energetica. Ciò grazie all’integrazione di uno speciale strato che funge da filtro colore. Il comparto fotografico dovrebbe ricevere aggiornamenti importanti. Si parla, infatti, di un nuovo sensore principale e di un teleobiettivo migliorato.

Le indiscrezioni fanno riferimento anche ad un altro dispositivo Samsung molto particolare. Si tratta di un pieghevole a doppia piega, noto finora come Galaxy G Fold. Recenti aggiornamenti suggeriscono però un cambio di nome in Galaxy Z TriFold. Il nome ha generato qualche confusione, visto che “TriFold” fa pensare a tre pieghe, mentre il design ne prevede soltanto due. Dalle analisi di una recente beta della One UI 8 è emersa una stringa che collega il TriFold al nuovo chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso già scelto per i dispositivi di fascia alta lanciati. La data di presentazione più probabile sembra essere ottobre 2025, poco dopo il rilascio del nuovo pieghevole Huawei. Nonostante l’interesse globale, il TriFold sarà un prodotto di nicchia, venduto probabilmente solo in Corea del Sud e Cina. Oltre che in quantità limitate e a un prezzo elevato.