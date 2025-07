Mercedes-Benz, venduti 547.100 vetture nel secondo trimestre del 2025

Il Gruppo Mercedes-Benz ha pubblicato i primi risultati relativi al secondo trimestre del 2025. L’azienda conferma di aver venduto 547.100 tra auto e veicoli commerciali con una contrazione del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nonostante l’introduzione dei dazi negli Stati Uniti, proprio questo mercato ha visto un aumento delle consegne delle vetture Mercedes-Benz del 26%. Anche in Germania si è registrato un incremento del 7% delle consegne. In totale, sono state vendute 453.700 auto a livello globale. Passando ai veicoli commerciali, il secondo trimestre ha fatto registrare 93.400 unità con un incremento del 32% su base annua dei furgoni elettrici (eVans).

L’azienda di Stoccarda ha ricalibrato le consegne ai propri concessionari per fronteggiare le nuove politiche globali, con particolare attenzione agli Stati Uniti e Cina. La situazione in continua evoluzione ha influito sulle vendite totali, ma la risposta da parte del mercato sembra promettente.

Il marchio ha gestito in maniera oculata gli stock disponibili per contrastare l’effetto dei dazi con la domanda che risulta aumentata soprattutto negli USA e in Europa. Altri mercati che hanno fatto registrare incrementi importanti nelle vendite sono Turchia e Sud America.

Come dichiarato da Mathias Geisen, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Mercedes-Benz AG, Marketing & Vendite: “In generale, vediamo una buona domanda da parte dei clienti negli Stati Uniti e in Germania per i nostri prodotti, inclusi i veicoli Top-End, nonostante i dazi abbiano influito sulle nostre vendite globali nel secondo trimestre. In Cina, in un contesto altamente competitivo, siamo riusciti a mantenere la prima posizione nel segmento luxury Top-End nella prima metà dell’anno. La nuova CLA ha ricevuto feedback molto positivi. Questo modello segna l’inizio di una nuova fase di crescita delle vendite di veicoli elettrici, in vista della più grande serie di lanci di nuovi modelli nella storia di Mercedes-Benz”.

Entrando maggiormente nello specifico, le vendite della gamma Top-End hanno rappresentato il 14,3% delle vendite totali con un aumento delle consegne pari al 5%. In totale, sono state vendute 69.000 unità con richiesta soprattutto per i modelli Mercedes-AMG e per la Classe G.

La GLC è rimasta l’auto più venduta a livello globale nella prima metà del 2025 e le vendite sono aumentate del 9% nel secondo trimestre. La nuova CLE ha visto aumentare le proprie vendite del 30% nel secondo trimestre raggiungendo un notevole 66% nella prima metà del 2025.

Al fine di migliorare ulteriormente le performance di vendita, Mercedes-Benz sta per avviare una campagna pluriennale di lanci per nuovi prodotti e tecnologie. Il rinnovamento della gamma è partito da CLA e proseguirà con la nuova GLC completamente elettrica a settembre.