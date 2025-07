Samsung Galaxy Z Trifold, chipset rivelato con la One UI 8

Samsung si prepara a lanciare il suo primo smartphone pieghevole a tre pannelli, il nuovo Galaxy Z Trifold. Le prime conferme arrivano direttamente dal codice della One UI 8. Analisi dei file interni hanno fatto emergere una stringa che collega il nome del dispositivo, contrassegnato da Q7M, al codice SM8750, corrispondente al chipset Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite a bordo del Samsung Galaxy Z Trifold, perché è importante

Lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm è attualmente il processore premium dell’azienda, già impiegato nei modelli più prestanti di Samsung come il Galaxy S25 e il Z Fold 7. La sua presenza nel futuro Trifold suggerisce la volontà del produttore di offrire prestazioni di fascia alta, anche considerando la complessità che comportano i tre schermi. Questo chipset garantisce elevata potenza di calcolo, efficienza energetica e supporto a funzioni avanzate come AI on-device e stime ottimizzate delle prestazioni. Per un dispositivo dotato di display multipli e uso intensivo delle funzioni in modalità multitasking, il SoC rappresenta un elemento chiave per un’esperienza fluida e reattiva.

Estetica e meccanica: tra animazioni e design fold‑in‑inward del nuovo modello Samsung

Non solo processori: One UI 8 include anche animazioni che mostrano la sequenza di piegatura del Trifold. Il dispositivo appare dotato di due cerniere e un design a chiusura “a forbice”, con fold-in-inward sui pannelli laterali, denominato anche “G‑fold”. La configurazione suggerisce uno schermo esterno centrale e due pannelli laterali che si chiudono senza esporre l’antina posteriore, per una migliore protezione del display. L’azienda avverte gli utenti di non piegare prima il lato con la fotocamera, procedura necessaria per evitare danni alla struttura. I file lo chiamano “Multifold 7” ma molte fonti puntano sulla probabile denominazione Galaxy Z Trifold o G Fold.

Tempistiche del lancio

Secondo una fonte interna, la produzione di massa dovrebbe partire a settembre 2025, con rilascio al pubblico tra ottobre e dicembre. La disponibilità iniziale sarà riservata ai mercati della Corea del Sud e della Cina, mentre il lancio a livello globale dipenderà dal successo nelle fasi iniziali. Con un SoC di fascia alta e un fattore forma unico, il futuro Trifold mira a stabilire un nuovo standard tra i dispositivi pieghevoli. Se Samsung confermerà il design robusto, le prestazioni all’avanguardia e la cura nei dettagli, potremmo trovarci di fronte a uno smartphone capace di ridefinire la fascia premium. Tuttavia, restano dubbi sul prezzo e sulla sostenibilità di un modello così complesso.