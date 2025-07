Google Maps: niente più controlli per la riproduzione multimediale

Di recente è stato scovato un cambiamento importante nell’app Google Maps per Android. Nel dettaglio, negli ultimi aggiornamenti è stata rimossa una delle funzioni più comode e utilizzate. Si tratta dei controlli multimediali integrati. Con le versioni 25.28 stabile e 25.29 beta dell’app, infatti, la possibilità di gestire direttamente la musica durante la navigazione è scomparsa senza alcun preavviso. Fino a poco fa, era possibile controllare la riproduzione da app come Spotify e YouTube Music senza uscire dalla schermata di guida. Tale integrazione aveva assunto un ruolo ancora più importante dopo che Google aveva dismesso la Modalità Guida di Assistant, all’inizio dell’anno. Il sistema era ben progettato. Mentre si seguivano le indicazioni, compariva una barra con il titolo del brano in ascolto, i comandi di base e persino un tasto per accedere a suggerimenti musicali personalizzati. Ora, tutto ciò è sparito.

Google rimuove i comandi per i media su Maps

Non solo i controlli non compaiono più nella schermata di navigazione. Ma anche le relative impostazioni sono state rimosse. Le opzioni per mostrare i comandi di riproduzione e selezionare l’app multimediale predefinita sono state eliminate dal menu. Tale cambiamento rende impossibile il recupero manuale della funzione.

A generare ulteriore confusione è il fatto che su iOS la funzionalità è ancora presente e funzionante. Ciò suggerisce che la modifica potrebbe riguardare solo la versione Android. inoltre, potrebbe non rappresentare una decisione permanente. Eppure, al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali a riguardo. A tal proposito, infatti, non è ancora chiara la natura di tale rimozione o se sarà definitiva.

La frustrazione degli utenti Android è evidente. Senza i comandi musicali integrati, si è costretti a passare continuamente da Maps all’app musicale. Una pratica che oltre ad essere poco pratica è anche potenzialmente pericolosa. Non resta che attendere possibili chiarimenti da parte di Google riguardo le sorti di tale funzione sull’app Maps.