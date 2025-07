Android migliora lo scanner QR: usarlo con una mano ora è comodissimo

Con l’aumento delle dimensioni degli smartphone, anche le interfacce devono adattarsi. Google lo ha capito da tempo, lavorando fin da Android 12 per rendere più accessibili i comandi su schermi da oltre 6 pollici. Con Android 16 e l’introduzione del linguaggio grafico Material 3 Expressive, arriva un piccolo ma utile miglioramento: lo scanner di codici QR è stato ripensato per un uso più comodo con una sola mano.

Nelle versioni precedenti, i comandi dello scanner — come chiusura, torcia e feedback — si trovavano in alto, mentre solo il tasto per la scansione da foto era in basso. Questo rendeva l’interazione meno immediata per chi impugna il telefono con una mano sola, costringendo a manovre scomode. Ora però tutto ciò non resterà che un lontano ricordo in quanto il sistema operativo Android riporterà questo aggiornamento importantissimo ai fini della praticità e dell’immediatezza.

Pulsanti più accessibili e una nuova animazione: lo scanner QR di Android migliora

Con il nuovo aggiornamento, Google ha spostato tutti i comandi principali in basso, unificandoli in una barra a forma di pillola che include la torcia, la funzione “Scansiona da foto” e l’invio di feedback. In questo modo, è possibile accedere rapidamente a tutto l’indispensabile senza allungare il pollice fino al bordo superiore dello schermo.

Oltre al riposizionamento dei controlli, è stata introdotta anche una nuova animazione per il mirino, che appare all’avvio dello scanner. Un dettaglio estetico che contribuisce a rendere l’esperienza più gradevole e coerente con l’evoluzione visiva di Android.

L’aggiornamento fa parte del pacchetto di novità introdotte nei Google Play Services di maggio 2025. Come spesso accade, la distribuzione è in corso ma non ancora completa, quindi potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che la modifica arrivi su tutti i dispositivi compatibili. Un piccolo passo avanti che mostra come anche gli strumenti più semplici possano migliorare nel tempo. Ora bisogna solo attendere.