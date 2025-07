Grok potrebbe violare le regole dell’App Store a causa di Any

Il noto chatbot AI di Elon Musk, Grok, recentemente è stato sotto l’occhio del ciclone a causa di alcuni eventi che l’hanno riguardato e che hanno reso la sua settimana decisamente concitata, nello specifico parliamo di cose come l’essersi autoproclamato come MechaHitler, l’aver guadagnato un imponente appalto dal Dipartimento della difesa americano e l’introduzione di un personaggio digitale sexy e provocatorio dal nome Ani, tutto nel seguente ordine e soprattutto reale, elementi che ovviamente hanno aperto un’importante discussione in merito, il software in questione e soprattutto impongono delle riflessioni.

Viola le regole, ma potrebbe essere pericoloso

Ovviamente le attenzioni si rivolgono principalmente sul personaggio digitale che è stato introdotto all’interno di Super Grok, quest’ultimo infatti è stato programmato per essere particolarmente accomodante ed è avere un atteggiamento provocatorio ma con i giusti prompt può arrivare anche ad intrattenere conversazioni di natura incredibilmente esplicita e non adatte ad un pubblico dodicenne come viene indicato nella classificazione dell’applicazione, ciò tra l’altro potrebbe non essere in regola con l’attuale regolamento dell’App Store di Apple, obbligando la società ad intervenire.

Da un punto di vista prettamente legale tutto ciò può essere risolvibile inserendo all’interno della piattaforma un controllo dell’età solido e reale in modo da non permettere agli utenti minorenni di accedere a questa funzionalità, l’altro canto però da un punto di vista morale tutto ciò apre ad un dibattito importante dal momento che sono sempre di più i casi di giovani che instaurano rapporti esageratamente coinvolti con questa tipologia di software e si sa che la fascia giovane della popolazione è quella più esposta a questo tipo di rischio, ovviamente anche gli adulti non sono immuni da questo problema e stanno crescendo sempre di più i casi di persone rimaste coinvolte anche in incidenti magari indotti proprio dall’intelligenza artificiale, tutto ciò ovviamente deve portare a delle riflessioni importanti su questo aspetto.