Intel archivia Clear Linux, addio alla distribuzione ottimizzata

Intel ha annunciato la cessazione immediata dello sviluppo e del supporto per Clear Linux OS, il sistema sviluppato internamente per massimizzare le performance su hardware x86‑64. Il progetto, avviato nel 2015, viene ufficialmente abbandonato. Da ora non ci saranno più patch di sicurezza, aggiornamenti o manutenzione, e il repository GitHub diventerà solo in modalità lettura. Clear Linux ha guadagnato feedback positivi tra gli utenti per le sue ottimizzazioni del codice ad alte prestazioni — come il profile-guided optimization (PGO), il link-time optimization (LTO) e tuning del kernel — in grado di ottenere risultati significativi anche su processori AMD.

Cos’era Clear Linux e cosa cambia ora che Intel si prepara a dirgli addio

Clear Linux OS era progettato principalmente per ambienti cloud, DevOps e machine learning, offrendo vantaggi molto evidenti in ambito server. La sua architettura “stateless” e l’uso di alcune specifiche lo rendevano diverso dalle distribuzioni di sistemi operativi tradizionali, spesso al limite della complessità per gli utenti meno esperti. Con la fine di questo progetto, Intel invita gli utenti a migrare il prima possibile verso distro attivamente supportate per mantenere sicurezza e stabilità.

Nel frattempo, l’azienda ha confermato che continuerà a contribuire a progetti open-source e a integrare le tecniche di ottimizzazione di Clear Linux in altre distribuzioni esterne. Gli amministratori che utilizzano Clear Linux in produzione vengono messi sotto pressione intanto. Nessuna patch futura significa maggiore vulnerabilità. La cessazione immediata degli aggiornamenti espone sistemi basati su Clear a rischi di sicurezza elevati se non migrati rapidamente. Alcune community e distribuzioni alternative hanno già cominciato ad adottare le ottimizzazioni tipiche di Clear Linux, come nel caso di CachyOS, che integra parte dell’architettura proposta da Intel.

Questa scelta segna la fine di un decennio di innovazioni e performance estreme su Linux targate Intel. Sebbene il progetto si chiuda, molte delle sue tecniche continueranno a vivere nei kernel e nei tool upstream. Tuttavia, ricordiamo nuovamente per chi utilizzava Clear Linux, è essenziale agire quanto prima. Il sistema è ufficialmente abbandonato e il rischio legato all’uso di un OS non aggiornato è concreto.