WhatsApp diventa meno sicuro: la nuova truffa svuota conto in circolazione

Ogni utente in tutto il mondo utilizza abitualmente WhatsApp per scambiare messaggi con le proprie persone care, l’applicazione di messaggistica vestita di verde infatti è installata praticamente su ogni dispositivo smart presente al mondo e consente a tutti gli utenti e di restare costantemente connessi con i propri effetti, tutto ciò nel tempo ha trasformato WhatsApp nell’applicazione più usata in tutto il mondo, rendendola di fatto, ricca di utenti, come nessun’altra.

Purtroppo tutto ciò la esposta anche a un pericolo velato, chiamato truffe online, alcuni utenti infatti hanno iniziato ad utilizzare in modo improprio l’applicazione per messaggiare dal momento che la utilizzano per diffondere truffe ben studiate per ingannare le vittime e colpirle in modo subdolo fino a portarle a consegnare i propri risparmi con le loro stesse mani.

I truffatori infatti si sono resi conto che ‎WhatsApp poteva rappresentare una risorsa preziosa dal momento che consente di contattare molte più persone più facilmente, di conseguenza le truffe su WhatsApp sono esplose rapidamente e sono purtroppo arrivate anche qui in Italia, recentemente infatti molti ci stanno segnalando l’arrivo della classica truffa della banda YouTube anche su questa piattaforma, scopriamo insieme come funziona.

Conti correnti derubati

La truffa di cui vi parliamo oggi si palesa sotto forma di un semplice messaggio che i truffatori inviano spacciandosi per dei collaboratori ufficiali di YouTube che propongono la vittima guadagni facili e immediati tramite lo svolgimento di piccoli compiti, come mettere like ad alcuni video, una volta svolti infatti i truffatori inviano per davvero piccole somme di denaro alla loro vittima tramite dei bonifici, ciò ovviamente fa abbassare la guardia al malcapitato, portandolo a seguire ulteriori istruzioni che saranno molto semplici, inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di riceverlo indietro, moltiplicato svariate volte, ovviamente una volta inviato quel bonifico non tornerà mai al mittente e sparirà insieme ai truffatori in un batter d’occhio.