Apple, 7 nuovi chip in cantiere: ce n’è anche un proprietario per Wi-Fi e Bluetooth

Apple starebbe sviluppando almeno sette chip inediti, secondo quanto emerso dall’analisi di una build interna di iOS 18, installata su un prototipo di iPhone 16 EVT (Engineering Validation Test) finito mesi fa sul mercato nero. La build in questione – identificata come 22A91871y – è una versione NonUI, ovvero priva di interfaccia grafica, utilizzata per i test interni sui dispositivi ancora in fase di sviluppo.

A incrociare i dati con precedenti informazioni ci hanno pensato i colleghi di Apple Insider, riuscendo a ricostruire una mappa chiara dei chip a cui Apple sta lavorando. Di seguito un riepilogo dei nomi in codice e delle rispettive funzioni ipotizzate.

Tutti i chip in sviluppo

Tilos : dovrebbe essere l’ Apple A19 , destinato alla prossima generazione di iPhone “base”;

Thera (CPID: T8150) : è la probabile variante Pro di A19 , riservata a iPhone 17 Pro e Pro Max;

Hidra (CPID: T8142) : rappresenterebbe il nuovo chip M5 , dedicato ai Mac entry-level;

Sotra (CPID: T6050) : sarebbe la versione Pro dell’M5 , destinata a dispositivi come MacBook Pro;

Bora (CPID: T8320) : nuovo chip per Apple Watch, probabilmente basato su A18;

Proxima : è forse il componente più interessante. Si tratta di un chip wireless proprietario per la comunicazione a corto raggio , che dovrebbe integrare Wi-Fi e Bluetooth in un unico modulo;

C4020: quasi certamente il modem Apple C2, seconda generazione del chip 5G progettato in casa.

Questi nomi in codice rispettano le convenzioni interne di Apple, basate su riferimenti a località e regioni geografiche, utilizzate da anni per identificare i vari chip in sviluppo.

Nessuna traccia di M4 Ultra

Un dettaglio non secondario riguarda l’assenza del chip M4 Ultra. Dopo i rumor degli scorsi mesi, l’assenza del riferimento all’interno della build interna rafforza l’idea che il progetto sia stato definitivamente abbandonato. Apple stessa aveva affermato che non tutte le generazioni di chip M avrebbero avuto una versione “Ultra”, e questa esclusione conferma che M4 Ultra non vedrà la luce.

In genere, i riferimenti ai chip compaiono nelle build di test anche fino a tre anni prima del lancio effettivo, quindi la mancanza di M4 Ultra già a inizio 2024 è un segnale chiaro.

Per chi desidera approfondire, è disponibile anche un video su YouTube – originariamente pubblicato su Bilibili – che mostra il prototipo di iPhone 16 da cui proviene la build. Il contenuto è in cinese ma presenta sottotitoli in inglese ben realizzati, non automatici.