Resident Evil Survival Unit per smartphone, ecco come registrarsi

Resident Evil Survival Unit, il nuovo titolo mobile ambientato nell’universo della celebre saga horror di Capcom, sta per arrivare su Android e iOS. Sviluppato da Aniplex in collaborazione con JOYCITY Corporation, il gioco si presenta come un’avventura inedita che unisce strategia in tempo reale, gestione delle risorse e cooperazione multiplayer. Il lancio globale è previsto entro la fine del 2025, ma già da ora è possibile preregistrarsi su Google Play Store e App Store.

Ambientato in un universo alternativo rispetto alla timeline ufficiale di Resident Evil, il gioco prende il via all’interno di un ospedale segreto, dove il protagonista si risveglia dopo essere stato sottoposto ad oscuri esperimenti della famigerata Umbrella Corporation. Da questo incipit prende vita una narrazione completamente nuova, che include personaggi amati come Leon S. Kennedy, Claire Redfield e Jill Valentine, ma propone anche volti e dinamiche inedite.

Il giocatore avrà a disposizione una base operativa da cui potrà coordinare le attività, costruire difese, raccogliere risorse e interagire con gli altri sopravvissuti. Il tutto è arricchito da eventi narrativi interattivi e una grafica che riproduce fedelmente le atmosfere claustrofobiche tipiche della saga.

Resident Evil Survival Unit: preregistrazione disponibile per Android e iOS

Il gameplay si discosta dalla classica struttura action della serie, abbracciando un approccio strategico in tempo reale. Le sfide potranno essere affrontate sia in modalità single player, che in multiplayer online cooperativo. A livello artistico, il progetto si arricchisce della presenza di Yoshitaka Amano, celebre illustratore giapponese noto per il suo lavoro in Final Fantasy, che ha disegnato la creatura “Mortem”.

Coloro che si preregistrano subito riceveranno premi esclusivi al momento del lancio ufficiale. La preregistrazione è molto semplice: basta visitare la pagina dedicata su Google Play Store o su App Store, cercare “Resident Evil Survival Unit” e cliccare su “Preregistrati” o “Ottieni”. In questo modo, il gioco verrà scaricato automaticamente appena disponibile.

Non resta che attendere il rilascio completo entro il 2025 per scoprire se questo nuovo spin-off sarà in grado di unire innovazione e fedeltà alle origini, senza cadere nella trappola degli acquisti in-app eccessivi. Resident Evil Survival Unit è una scommessa interessante che promette di espandere ancora di più il vasto mondo narrativo creato da Capcom.

