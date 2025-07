Pixel Watch 4 risolverà il grande problema dei Pixel Watch

Come ormai Google stessa ha reso ufficiale, il prossimo 20 agosto l’azienda presenterà al mondo insieme alla sua nuova linea di smartphone anche la nuova generazione di smartwatch Pixel, stiamo parlando della quarta generazione che ovviamente introdurrà interessanti novità sotto vari aspetti unite a funzionalità decisamente importanti, l’elemento che però farà la differenza non sarà nessuna di queste dal momento che si tratta della sua religione di un problema che ormai da diverso tempo affligge tutte le generazioni di questo smartwatch.

Finalmente riparabile

Sembra che lo smartwatch in questione introdurrà una caratteristica richiesta da tempo da parte degli utenti, sarà infatti riparabile a differenza di quanto invece accadeva con gli altri smartwatch, una pecca infatti delle tre generazioni precedenti era la totale impossibilità di effettuare riparazioni, se un dispositivo si rompeva l’unica opzione disponibile era quella di farselo sostituire tramite l’assistenza Google, un elemento decisamente problematico del momento che è lo smart in quanto dotato di una vasta cupola in vetro presentava effettivamente dei punti deboli che lo esponevano a rotture.

Con la quarta generazione, Google ha deciso di risolvere questo problema apportando delle modifiche sostanziali che consentiranno lo smontaggio del dispositivo e la sua riparazione senza problemi, a riportare questa notizia sono i colleghi di AndroidHeadlines, che confermano l’impegno di Google a garantire la riparabilità, il tutto effettivamente è coerente con le nuove politiche europee e mondiali che puntano ad aumentare la durata di vita dei prodotti garantendone per l’appunto la possibilità di riparazione anche fatta in casa.

Non rimane dunque che attendere il prossimo agosto per poter mettere le mani su questi dispositivi e vedere effettivamente cosa offriranno al pubblico e soprattutto come affronteranno i vari test di smontaggio che sicuramente gli esperti del settore porteranno avanti, non appena potranno metterci le mani per poter effettuare vari test di diverso genere.