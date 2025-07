Batterie al carbonio‑14: energia che dura secoli

Innovazione destinata a ridefinire i limiti dell’energia portatile che arriva dai laboratori di ricerca avanzata, adesso è realtà. Si tratta delle batterie al carbonio‑14, un sistema che sfrutta il decadimento radioattivo controllato per generare elettricità continua. A differenza delle batterie tradizionali che necessitano di cicli di ricarica frequenti o manutenzione periodica, queste batterie nucleari possono durare fino a 28.000 anni in teoria, garantendo potenza costante per decenni o secoli.

Il funzionamento si basa su un nucleo di carbonio‑14, un isotopo radioattivo prodotto in modo sicuro dagli scarti nucleari, incapsulato in una struttura protettiva in diamante sintetico. Il decadimento del carbonio‑14 genera una corrente elettrica continua, che può alimentare dispositivi a bassa potenza con una durata senza precedenti.

Una svolta per spazio, sicurezza e tecnologia remota con le nuove batterie al carbonio-14

Le applicazioni di questa tecnologia sono molteplici. Nel settore spaziale, ad esempio, potrebbe alimentare tutte le sonde interplanetarie o i satelliti senza che sia bisogno di adottare pannelli solari o forme di manutenzione. Nelle infrastrutture remote – come sensori in fondo al mare o in aree inospitali – si eviterebbero sostituzioni costose o interventi tecnici che si protraggono per lunghi e interminabili decenni. Ma non solo: persino nel settore medico, si ipotizza un utilizzo in pacemaker di nuova generazione, in grado di durare per l’intera vita del paziente.

La sicurezza resta un punto chiave di innovazione come questa. Basti pensare che le radiazioni emesse sono minime e schermate da strati resistenti. Gli sviluppatori sottolineano che non vi è alcun rischio per l’ambiente o per gli esseri viventi, rendendo il sistema altamente affidabile anche in contesti tra loro molto diversi. La batteria al carbonio‑14 non sarà destinata a smartphone o auto, ma rappresenta una pietra miliare nell’autonomia energetica a lungo termine, con ricadute strategiche per tutti quei settori in cui l’energia non deve mai mancare.