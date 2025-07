Sony interviene su Xperia 1 VII e risolve il difetto

Non è stato un debutto facile per il Sony Xperia 1 VII. Lo smartphone è stato presentato ufficialmente a maggio. E ha dovuto affrontare fin da subito gravi problemi tecnici che hanno spinto l’azienda a sospendere temporaneamente le vendite in Giappone. Le prime segnalazioni degli utenti parlavano di spegnimenti improvvisi. Ma anche riavvii casuali e impossibilità ad accendere il dispositivo. Problemi che Sony ha prontamente confermato. Avviando così un’indagine interna per individuare le cause del malfunzionamento.

Nuovo processo produttivo e controlli più severi da parte di Sony per evitare il bis

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la fonte dell’anomalia sarebbe un difetto della scheda madre. Che è presente in un numero non precisato di unità. Sony ha annunciato ufficialmente il lancio di un programma di sostituzione gratuita. Subito dopo aver identificato l’origine del problema. Il servizio sarà disponibile a partire dal 21 luglio e consentirà agli utenti di verificare se il proprio smartphone è tra quelli interessati. Solo attraverso il numero IMEI. Una pagina web dedicata è già attiva per facilitare l’operazione.

Sony non si è limitata a offrire la sostituzione gratuita dei dispositivi malfunzionanti. Il team tecnico ha infatti già aggiornato il processo di produzione del modello Xperia 1 VII. Introducendo modifiche alla catena di assemblaggio e controlli di qualità più stringenti. L’obiettivo è evitare che il difetto possa ripresentarsi nelle future unità in distribuzione. Ripristinando così la fiducia degli utenti nel nuovo flagship del colosso giapponese.

L’intervento rapido di Sony è stato accolto positivamente da gran parte della community. Ha infatti apprezzato la trasparenza dell’azienda e la disponibilità a risolvere un problema potenzialmente grave per l’immagine del prodotto. Ora l’attenzione si sposta sulle prossime spedizioni. Il successo commerciale di Xperia 1 VII potrebbe dipendere proprio da come verranno gestiti i prossimi passi. Per Sony, è il momento di trasformare una crisi tecnica in una dimostrazione concreta di affidabilità.