Notebook HP da gaming con GeForce RTX 5070 ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Un vero e proprio sconto speciale da non perdere assolutamente di vista, per tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per mettere le mani su un notebook da gaming dalla qualità indiscussa, marchiato HP, ma soprattutto corredato con una delle schede grafiche (o GPU) di ultima generazione: la NVIDIA GeForce RTX 5070. Tutto questo è possibile grazie all’ottima, solita, promozione di Amazon.

La prima cosa da notare leggendo la scheda tecnica del notebook è proprio il processore, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso non è un SoC di Intel, bensì un AMD Ryzen 9-8940HX, soluzione davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, sia in termini di consumo energetico che di prestazioni generali, fermo restando essere una delle migliori in circolazione. La configurazione creata ad hoc è indiscussa, proprio perché il consumatore si ritrova a poter godere di 32GB di RAM DDR5 (espandibili) ed anche di un SSD velocissimo da 1TB.

Il display è altrettanto di qualità, fermo restando essere un abbastanza classico IPS LCD, può raggiungere un refresh rate di 144Hz, il che significa massima fluidità e velocità di esecuzione, oltre ad una diagonale di 16 pollici, con risoluzione in FullHD. Il punto di forza è chiaramente rappresentato dalla scheda grafica, una bellissima NVIDIA GeForce RTX 5070, peccato con solo 8GB dedicati.

Sul canale Telegram @codiciscontotech vi attendono offerte Amazon esclusive, bombe e errori di prezzo, con anche tanti codici sconto gratis in regalo. Correte subito ad iscrivervi.

Notebook HP con uno sconto inedito su Amazon

Un prodotto di altissima qualità ad uno dei prezzi più bassi di sempre. Oggi gli utenti si ritrovano a poter spendere 1699,99 euro per l’acquisto di questo notebook, a conti fatti è una spesa davvero unica nel suo genere, proprio perché il suo valore commerciale sarebbe decisamente più elevato. Acquistatelo subito qui.