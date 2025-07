Stranger Things 5: trapelata online la lista episodi con la durata

Come ben sappiamo la serie più attesa dell’anno è Stranger Things 5, il capitolo conclusivo dell’amata saga che ormai ci accompagna da oltre un decennio arriverà quest’autunno e sarà diviso in tre parti, le quali ovviamente offriranno l’epilogo della lotta ormai lunghissima tra i nostri eroi nonché protagonisti della serie che si accingono a vivere l’ultimo capitolo inerente il sottosopra e il nuovo antagonista rivelato durante la quarta stagione, Vecna.

La serie si è fatta attendere davvero per diverso tempo e le riprese di questa quinta stagione sono durate davvero molto tempo, con i vari annunci è emerso in rete che la quinta season sarà divisa in tre parti che arriveranno a scaglioni durante il periodo invernale a cavallo tra il 2025 e il 2026, una scelta che a tutti sembrava legata al marketing, molto probabilmente lo è, ma che a seguito delle ultime informazioni trapelate online può anche essere obbligata e non solo di mercato.

Come potrete leggere più in basso, infatti in rete sono trapelati i titoli degli episodi e la loro durata con largo anticipo rispetto al loro arrivo ufficiale, scopriamo insieme che cosa emerge da queste informazioni.

Gli episodi della quinta season

Come potete leggere voi stessi dall’immagine presente sopra, in rete sono trapelati la lista degli episodi con i rispettivi titoli e soprattutto con la rispettiva durata, l’elemento che sicuramente salta all’occhio è proprio quest’ultima dal momento che come aveva promesso la produzione, gli episodi saranno davvero lunghi al punto da sembrare quasi dei film, la produzione effettivamente aveva promesso qualcosa di davvero corposo che sarebbe coerente anche con la durata delle riprese che è stata davvero importante, in passato la produzione ci aveva abituati ad episodi lunghi che spesso si presentavano o per il finale della stagione o per punti davvero molto salienti.

Ovviamente quello che salta più all’occhio è l’ultimo episodio che durerà addirittura tre ore, una durata del genere l’abbiamo vista in film che sono usciti al cinema e non sul piccolo schermo e ciò lascio intendere che il finale sarà davvero ben fatto, restituendo le vere vibes da blockbuster che già il primo teaser della quinta stagione ci aveva mostrato.