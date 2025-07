Ax-4, la missione spaziale che unisce 31 nazioni

A volte ci dimentichiamo quanto sia straordinario il fatto che oggi, nel 2025, andare nello spazio non sia più una rarità riservata a pochi eletti. Eppure, ogni volta che una missione si conclude, lascia dietro di sé qualcosa di più di un semplice “rientro a casa”. È il caso della Ax-4, la quarta missione privata firmata Axiom Space, che ha riportato sulla Terra quattro astronauti dopo più di due settimane in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Esperimenti, simboli nazionali e nuovi confini: cosa ha fatto Ax-4 in orbita

Non è stata una vacanza galattica. Anzi. È stato un viaggio denso, fatto di esperimenti, di prime volte e di connessioni tra Paesi che, qui sulla Terra, raramente si ritrovano così uniti. Al comando c’era Peggy Whitson, e già solo il suo nome basterebbe a raccontare mezzo secolo di storia spaziale. Con questa missione, ha accumulato 695 giorni nello spazio. Una leggenda, ma sempre con i piedi per Terra (o quasi).

Con lei, tre volti nuovi che hanno portato sulle spalle il peso e l’orgoglio dei loro Paesi: Shux Shukla dall’India, Suave Uznański-Wiśniewski dalla Polonia e Tibor Kapu dall’Ungheria. Per tutti e tre, si è trattato del primo volo spaziale, ma anche di un debutto nazionale storico. Non solo astronauti, ma simboli viventi di qualcosa che va oltre la scienza: la possibilità reale di abbattere i confini, anche lassù, dove la Terra è solo un punto blu.

A bordo della capsula Crew Dragon “Grace”, non hanno solo osservato il panorama mozzafiato della Terra dall’alto: hanno lavorato senza sosta, portando avanti più di sessanta esperimenti insieme a trentuno nazioni. Un’attività intensa, utile a capire come il nostro corpo (e la nostra tecnologia) si comportano in assenza di gravità. Ma anche una dimostrazione di quanto la ricerca spaziale sia oggi più che mai un’impresa collettiva.

Il ritorno è stato tranquillo, almeno per gli standard spaziali. La capsula si è sganciata dalla ISS domenica pomeriggio e ha completato la discesa nell’arco di 22 ore e mezza, ammarando in sicurezza al largo della California. Uno splash discreto, ma carico di significato. Non solo per SpaceX, che ha messo a punto una nuova rotta per rendere i rientri ancora più sicuri, ma anche per tutti noi: perché ogni missione come questa non chiude un capitolo, ne apre uno nuovo.