Xbox Game Pass: anche su PC arriva lo streaming dei giochi

L’universo Xbox si espande ulteriormente, introducendo una funzione tanto richiesta quanto innovativa. Si tratta dello streaming dei giochi acquistati. Opzione che arriva anche su PC, tramite l’app Xbox per Windows. Microsoft ha reso disponibile tale novità, al momento accessibile ai membri del programma Xbox Insider, con l’obiettivo di rendere l’esperienza videoludica ancora più fluida e accessibile. Gli utenti potranno giocare in streaming ai titoli presenti nella propria libreria, anche a quelli disponibili esclusivamente su console. Il grande vantaggio? Non doverli scaricare né installare, risparmiando tempo e spazio prezioso.

Xbox: arriva su PC lo streaming dei giochi

Tale nuova possibilità è destinata ad avere un impatto importante. Ciò soprattutto in vista del lancio delle nuove Xbox Ally e Xbox Ally X. Tali dispositivi portatili permetteranno di accedere ai giochi ovunque, con una logica simile alla PlayStation Portal, ma con una libertà maggiore. Non sarà necessario essere connessi alla stessa rete domestica della console. L’approccio di Microsoft è chiaramente orientato a un ecosistema flessibile, dove l’esperienza di gioco non è più legata a un singolo hardware.

Microsoft ha già reso disponibili oltre 250 titoli acquistabili per lo streaming. Oltre a quelli già inclusi nel Game Pass. E non è tutto, la lista, infatti, è destinata ad allungarsi. L’azienda ha confermato che continuerà ad aggiungere giochi, includendo anche esclusive console e titoli Play Anywhere.

Finora, le opzioni di gioco in streaming erano disponibili su console Xbox, smart TV compatibili e anche su visori come Meta Quest. Ora che arrivano anche su PC, il cerchio si chiude. Microsoft sta costruendo un ecosistema coeso, in cui ogni dispositivo diventa un potenziale punto d’accesso al mondo Xbox. La visione è quella di un’esperienza multipiattaforma integrata, dove il giocatore sceglie come e dove giocare, senza vincoli. Non solo si risparmia spazio, ma si evita anche il tempo necessario per il download e l’installazione.