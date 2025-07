Windows Classic Remastered: ritorno al futuro per Microsoft

Non tutti gli utenti stanno apprezzando la direzione artistica che il sistema di Casa Microsoft ha deciso di intraprendere da Windows 10 in poi, alcuni utenti infatti amavano il design 3D utilizzato da Microsoft e non sono d’accordo con questo design 2D che punta principalmente a immagini snelle e minimal.

All’interno di un contesto che vedrà molto presto gli utenti obbligati ad aggiornare a Windows 11 a causa del completo addio al supporto a Windows 10 da parte di Microsoft, un utente noto alla community per le proprie creazioni artistiche ha deciso di generare una versione particolare di Windows, nello specifico ha pubblicato sul suo canale YouTube una visione affascinante: “Windows Classic Remastered”.

Un mix completo

All’interno di questo particolare concept sono presenti tantissimi elementi che hanno rappresentato dei veri e propri punti di Massimo per quanto riguarda le versioni precedenti di Windows, non si tratta di un vero e proprio sistema operativo funzionante, bensì di una serie di elementi artistici e grafici visualizzabili in modo completo, è presente infatti l’intera interfaccia grafica che integra tutti gli elementi principali delle vecchie versioni di Windows, addirittura è disponibile lo screensaver dei tubi in 3D che si intrecciano e come se non bastasse copilot e sostituito con una vecchia conoscenza, stiamo parlando di Clippy, l’assistente a forma di graffetta in Office che in passato ha cercato di aiutarci con le nostre domande, offrendo spesso risultati goffi e poco credibili.

Il progetto è di “AR 4789”, un noto concept artist Che spesso ha attirato le attenzioni su di sé grazie ai progetti di questo genere, già in passato infatti ha rilasciato il concept di Windows 12 e addirittura un concept completo di Windows 11 in versione mobile, ora ha deciso di lanciare uno sguardo al passato, sperando magari di risultare di ispirazione per Microsoft, la società ha intrapreso una linea decisamente evidente per i propri sistemi operativi abbandonando i design ricercati in favore di tratti molto semplici e puliti.