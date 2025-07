Unicode 17.0 introduce otto nuove emoji: tra queste anche Bigfoot e la nuvola da rissa

Durante l’ultimo World Emoji Day, celebrato anche quest’anno come sempre il 17 luglio, l’Unicode Consortium ha reso ufficiali le nuove emoji che da ora in poi faranno parte di Unicode 17.0. All’interno della prossima versione prevista per il rilascio nell’autunno 2025 ci saranno dunque delle novità molti interessanti tra cui simboli realistici e figure più stilizzate. Tutto ciò è stato pensato appositamente per rispondere a criteri di rilevanza culturale, chiarezza visiva e versatilità nelle conversazioni digitali.

Le otto nuove emoji approvate sono: trombone, forziere del tesoro, volto distorto, creatura pelosa (interpretata da molti come Bigfoot o Yeti), nuvola da rissa, torsolo di mela, orca e ballerini di danza classica. Queste entreranno a far parte delle tastiere digitali nella primavera del 2026, dopo l’implementazione da parte dei vari produttori.

Il processo di adozione e la finestra di rilascio su iOS

Come avvenuto per le versioni precedenti, Apple prevede di introdurre le emoji di Unicode 17.0 in un aggiornamento dedicato. In questo caso, la release attesa è iOS 26.4, il cui arrivo è previsto proprio nella primavera del prossimo anno. Il processo segue una tempistica ormai consolidata: dopo l’approvazione ufficiale da parte del Consortium, spetta alle aziende adattare graficamente i simboli alle proprie interfacce, mantenendone però il significato e la riconoscibilità.

Nel 2025, ad esempio, le emoji di Unicode 16 sono arrivate su iPhone e iPad con iOS 18.4, includendo simboli come il volto con occhiaie, l’impronta digitale, l’albero spoglio, l’ortaggio a radice e la macchia generica, tutti rilasciati alla fine di marzo.

Una libreria in continua evoluzione

L’Unicode Consortium, ente no-profit che si occupa della standardizzazione dei caratteri digitali, aggiorna ogni anno il catalogo emoji, valutando nuove proposte inviate anche da utenti privati. Per essere prese in considerazione, le candidature devono rispondere a criteri precisi: universalità del simbolo, potenziale d’uso elevato e chiarezza nella resa visiva.

A margine dell’annuncio, Apple ha celebrato la giornata con un gioco a tema emoji riservato agli abbonati Apple News Plus, mentre Emojipedia ha rilanciato il sito EmojiTracker.com, utile per monitorare in tempo reale l’utilizzo globale degli emoji.