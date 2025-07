Tecnologia e lusso: arriva il RAZR 60 Swarovski

Chi l’ha detto che piegare uno smartphone non possa essere anche un gesto glamour? Motorola sembra pensarla proprio così, e stavolta ha deciso di puntare tutto sul luccichio. Letteralmente. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, è ormai certo che il nuovo RAZR 60 riceverà un restyling piuttosto scintillante grazie a una collaborazione con Swarovski. Sì, proprio quel Swarovski. Quello dei cristalli, dei riflessi e delle vetrine che fanno brillare gli occhi (e svuotano i portafogli).

Smartphone o gioiello? Il pieghevole di Motorola brilla con Swarovski

L’annuncio è arrivato con un teaser pubblicato sui social, in perfetto stile “ci vediamo il 5 agosto, ma intanto vi lasciamo un indizio”. Un breve video, qualche riflesso brillante e una promessa: “qualcosa di brillante sta arrivando”. Il riferimento è chiaramente al pieghevole di punta dell’azienda, che dopo il successo del suo design sottile e pieghevole, si prepara ora a vestire l’abito da sera.

In realtà, qualche dettaglio è già trapelato grazie a un’anteprima pubblicata dal blog Ytechb. Le immagini rivelano un device elegante, con inserti tempestati di piccoli cristalli — non esagerati, per fortuna, ma abbastanza da farlo notare. Una scelta che segue un primo esperimento fatto a inizio luglio, quando Motorola ha lanciato una versione speciale delle sue Moto Buds Loop, impreziosite proprio dai cristalli Swarovski. Insomma, sembra che tra i due brand sia nata un’intesa e questa edizione speciale del RAZR potrebbe essere solo l’inizio.

Per il resto, il cuore del dispositivo resta lo stesso: schermo OLED pieghevole da quasi 7 pollici all’interno, uno esterno più piccolo per le notifiche, processore MediaTek Dimensity 7400, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio. Una fotocamera interna da 32 MP, doppia fotocamera esterna — 50 e 13 MP — e una batteria da 4.500 mAh, il tutto racchiuso in una scocca resistente all’acqua.

Al momento il RAZR 60 è acquistabile a circa 612 euro, ma se avete intenzione di aspettare la versione cristallina, sappiate che oltre alla tecnologia, questa volta state comprando anche un pezzo di moda.