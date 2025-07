Samsung Galaxy Z TriFold: svelato il processore del pieghevole a tre schermi

Nuovi indizi trapelati da una versione beta interna di One UI 8.0 fanno luce sul misterioso dispositivo pieghevole a tre schermi su cui Samsung sta lavorando da tempo. Tra le righe del software è stata individuata una stringa che ha attirato l’attenzione degli sviluppatori: “siop_q7mq_sm8750”. Questa sequenza, all’apparenza criptica, rivela due elementi fondamentali. “q7mq” sarebbe il nome in codice del progetto TriFold, mentre “sm8750” corrisponde al chip Snapdragon 8 Elite, l’attuale punta di diamante tra i SoC di Qualcomm.

La presenza di questo processore conferma l’intenzione di Samsung di posizionare il dispositivo nella fascia più alta del mercato, garantendo potenza e reattività al pari dei migliori flagship. Il nome commerciale potrebbe essere Galaxy Z TriFold, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda.

Un dispositivo pensato per affiancare la linea Fold

Lo smartphone in questione non andrà a sostituire il Galaxy Z Fold 7, ma lo accompagnerà come proposta alternativa. Il form factor a tre pannelli permetterà di ottenere un display interno di circa 10 pollici, con tecnologia OLED pieghevole. Anche il comparto fotografico dovrebbe ricalcare quello dell’attuale Fold, con un modulo versatile e adatto sia all’uso quotidiano che a esigenze più avanzate.

È stato proprio il responsabile della divisione mobile di Samsung, TM Roh, a dire che il nuovo TriFold verrà annunciato ufficialmente entro la fine del 2025. Assodato questo però, la disponibilità iniziale sarà circoscritta a pochi mercati selezionati, tra cui Corea del Sud e Cina.

Prezzo alto e attesa per la batteria

Sul fronte del prezzo, le stime parlano di una cifra superiore ai 2.900 dollari, confermando l’esclusività del prodotto. Resta da chiarire la configurazione della batteria, elemento cruciale per un dispositivo con tre display e hardware ad alte prestazioni. Dopo le critiche mosse al Galaxy Z Fold 7 per un’autonomia non all’altezza delle aspettative, sarà interessante osservare le soluzioni adottate da Samsung per garantire un equilibrio tra leggerezza, efficienza e durata.