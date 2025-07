RAEE e bilanci aziendali: il vero costo dei dispositivi inutilizzati

C’è chi in estate stacca tutto e chi, invece, approfitta del silenzio dell’ufficio per fare pulizia. E non parliamo solo di svuotare la macchinetta del caffè o sistemare i faldoni, ma di liberarsi una volta per tutte di quelle vecchie attrezzature elettroniche che da mesi — o forse anni — occupano spazio e budget. Ecco perché, anche se luglio e agosto fanno rima con vacanze, per molte aziende italiane sono il momento ideale per riorganizzare gli spazi e sbarazzarsi dei dispositivi tecnologici che non servono più.

Liberare spazio, risparmiare budget: la svolta estiva delle imprese tech

Secondo l’osservatorio di Ecolight Servizi, quasi il 40% delle operazioni annuali di smaltimento professionale avviene proprio in estate. Il motivo? Semplice: con meno persone in sede, è più facile muoversi, fare spazio e sistemare le cose. Ma non è solo una questione logistica. Ogni metro quadro occupato da computer obsoleti, vecchi climatizzatori o stampanti ormai inutilizzate può pesare sul bilancio aziendale anche 300 euro l’anno. E tutto questo per oggetti che nessuno usa più.

Insomma, liberare gli spazi non è solo una questione estetica: è efficienza, risparmio e anche un’occasione per fare un piccolo passo verso la sostenibilità. Perché quei rifiuti, i cosiddetti RAEE, sono pieni di materiali che, se gestiti nel modo giusto, possono essere recuperati. Parliamo di metalli, plastiche, componenti critiche. Roba che, se finisce nel posto giusto, evita di dover essere estratta da zero.

Sempre più aziende, tra l’altro, stanno capendo che smaltire correttamente non è più solo un obbligo. È un requisito per partecipare a bandi pubblici, firmare nuove partnership e, in generale, mostrare al mercato che si è davvero allineati ai criteri ESG. Fabio Bianchi, amministratore delegato di Ecolight Servizi, lo dice chiaramente: oggi il recupero non è più un costo da tagliare, ma una leva strategica.

E allora, perché non sfruttare l’estate per fare questo salto? Settembre arriverà in un attimo, e tornare al lavoro in un ambiente pulito, più funzionale e pronto ad accogliere nuovi progetti è decisamente meglio.