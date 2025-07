I robot di Shenzhen prendono la metro e fanno rifornimento

Se vi capita di passare per la metropolitana di Shenzhen, preparatevi a una sorpresa: potreste condividere il vagone con una fila ordinata di piccoli robot su ruote, che assomigliano vagamente a dei pinguini dal design futuristico. No, non si tratta di un esperimento artistico o di una trovata pubblicitaria: questi curiosi passeggeri meccanici sono veri e propri corrieri in missione, incaricati di rifornire i minimarket 7-Eleven sparsi tra le stazioni della città.

Il piano di Shenzhen per rivoluzionare la consegna urbana

Sono 41, si muovono in gruppo come se avessero un senso del dovere tutto loro, e viaggiano in orari strategici, quando i treni sono meno affollati. La loro presenza ha già attirato l’attenzione dei pendolari, che spesso si fermano a filmarli mentre “prendono” il treno come dei professionisti. E a guardarli bene, con quei display luminosi a forma di faccina sorridente, non si può fare a meno di provare un certo affetto.

Dietro questa scena che sembra uscita da un film di fantascienza c’è un progetto molto concreto, nato dalla collaborazione tra VX Logistics e la rete metropolitana di Shenzhen. Il problema da risolvere era piuttosto semplice: come rifornire rapidamente e senza fatica i negozi sottoterra? Prima, toccava agli addetti portare a mano la merce giù dai parcheggi di superficie, tra scale mobili e corridoi infiniti. Ora ci pensano questi robot, che attraversano varchi, salgono ascensori e affrontano senza problemi i piccoli “salti” tra banchina e vagone.

Il segreto? Un sistema di navigazione avanzato, sensori precisi e un telaio pensato apposta per l’ambiente urbano sotterraneo. Sono autonomi, affidabili e — diciamolo — piuttosto simpatici. Ma dietro il lato tenero dei loro occhi LED, c’è anche una visione molto più grande: Shenzhen vuole diventare leader nell’integrazione quotidiana dei robot nei servizi pubblici entro il 2027. Questi piccoli corrieri sono solo l’inizio.

In futuro, potrebbero occuparsi anche di consegne mediche, pacchi personali, o addirittura prodotti per la pulizia. Per ora, però, fanno la loro parte spingendo carichi di snack da un punto all’altro della città, guadagnandosi ogni giorno il titolo di “pendolari più efficienti” della metropolitana.