Esselunga MAXI OFFERTE TECH: i migliori elettrodomestici sono qui in promo

Il bucato non si lava da solo, il vino non si rinfresca con il pensiero, i vestiti sporchi non spariscono da sé, purtroppo. Ecco perché esistono gli elettrodomestici: per risolvere senza fronzoli quello che serve davvero. Esselunga ha messo in fila solo quelli che contano, senza riempire il catalogo di oggetti inutili. C’è chi compra a caso e chi decide con testa. Meglio far parte della seconda categoria, no? Tecnologia, solidità, praticità, qui non si scherza con i device. Da Esselunga si trovano prodotti perfetti, senza decorazioni superflue e con prezzi che fanno sorridere anche la nonna che si lamenta sempre. La regola è semplice: si prende il meglio, si evita lo spreco.

Prodotti Esselunga che parlano il linguaggio della convenienza

Il frigorifero? Si chiama DAYA DFA550NV2XE: silenzioso, grande, serio. Prezzo solo da Esselunga di appena 499 euro. Lavare tanto? Serve la SHARP ES-NFA014BW1NA, granitica, a 339 euro. Meno spazio? La snella CANDY CSS129TW4-11, 299 euro secchi solo da Esselunga. Stufi di piegarvi? C’è la CANDY CST 282D2/1-11: apertura dall’alto, meno fatica, 399 euro. Per il vino che merita rispetto, esiste la Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0, liscia ed elegante al prezzo più strepitoso che mai di appena 279 euro.

Lavaggi rapidi? La soluzione è DAYA MAGIC 8-A, non perde un colpo, solo da Esselunga a 279 euro. Se volete resistenza, arriva DAYA DSW71225M18A, pratica, affidabile: 219 euro. E per chi vuole tutto pulito senza aspettare ore, la risposta è la HISENSE WFQA8014EVJMW: turbo e potenza insieme al prezzo più unico che raro di appena 349 euro. Da Esselunga, tutto è più bello e si hanno solo elettrodomestici. Solo prezzi giusti, solo adesso con questo eccezionale volantino. Tutti i prodotti li trovate proprio nelle immagini qui sotto!