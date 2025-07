Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia in campo a Torino

Xiaomi entra nel mondo del tennis con un annuncio di rilievo. L’azienda sarà Official Supplier delle Nitto ATP Finals 2025, uno degli eventi sportivi più prestigiosi dell’anno, che si terrà a Torino dal 9 al 16 novembre. L’accordo prevede che l’azienda fornisca dispositivi tecnologici di punta, tra cui smartphone, tablet e monopattini elettrici, diventando parte integrante dell’organizzazione dell’evento. Saranno allestiti anche stand, iniziative esclusive e tanto altro.

Una partnership strategica tra sport e innovazione, Xiaomi sarà partner ufficiale delle Nitto ATP Finals 2025 di novembre

Il ruolo di Official Supplier permetterà a Xiaomi di essere visibile nei punti chiave dell’evento, sia sul campo che nelle aree riservate al pubblico. Saranno previste attività interattive, esperienze personalizzate e l’utilizzo dei suoi dispositivi per supportare la logistica e le comunicazioni tra staff e organizzatori. I visitatori potranno anche toccare con mano le ultime novità tecnologiche dell’azienda, grazie a spazi espositivi e iniziative dedicate.

Questa partnership rafforza il posizionamento di Xiaomi come marchio vicino al mondo dello sport e dell’intrattenimento, sottolineando valori come quelli dell’innovazione, performance e della sostenibilità. I monopattini elettrici, ad esempio, non saranno solo in mostra. Potranno essere impiegati per facilitare gli spostamenti rapidi all’interno delle aree dell’evento, offrendo all’azienda un modo per mostrare il brand e a chi ne usufruisce garantiranno una mobilità intelligente e a basso impatto ambientale.

L’ingresso di Xiaomi nelle Nitto ATP Finals rappresenta una mossa strategica per consolidare la propria presenza nel mercato europeo e globale, sfruttando una vetrina seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo. Il marchio sarà al fianco dei più grandi tennisti del circuito, non solo come sponsor, ma come partner tecnologico attivo e dinamico, parte integrante dell’evento a tutto tondo. In vista di novembre 2025, Xiaomi si prepara così a essere protagonista non solo tra i fan dei suoi dispositivi, ma anche tra gli appassionati di tennis, portando innovazione e connettività in uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.