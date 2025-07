Xiaomi, partnership terminata con Leica per gli smartphone?

Per i suoi ultimi modelli, Xiaomi ha voluto intraprendere una partnership con Leica per migliorare il comparto fotografico dei suoi smartphone. Ultimamente però la società non vorrebbe accordarsi più con Leica poiché ha deciso di contare solo sulle sue forze. Infatti Xiaomi sembra puntare solo sulle sue tecnologie sviluppando dei prodotti che vengono creati esclusivamente dalla sua società. L’ accordo con Leica era stato effettuato per migliorare le fotocamere degli smartphone, poiché il mercato odierno punta anche sulla qualità dell’ immagine. Da questo momento in poi Xiaomi non ha intenzione di intraprendere accordi con società di terze parti in modo da ripulire il loro marchio di fabbrica.

Xiaomi non era la sola società ad aver intrapreso accordi legali con altri marchi. Infatti anche OnePlus, OPPO e Sony avevano deciso di accordarsi rispettivamente con Hasselblad e con Zeiss. Per adesso le collaborazioni con Leica sembrano essere finite e per i prossimi modelli potremmo contare sulla tecnologia propria di Xiaomi. Questo significa che l’ azienda dovrà impegnarsi al massimo per raggiungere i livelli richiesti dal mercato internazionale anche dal punto di vista della qualità dell’ immagine.

Xiaomi, vantaggi dalla scissione con Leica?

La scelta di voler abbandonare la partnership con Leica presenza anche delle motivazioni di tipo economico. Infatti secondo i dati della società, ci sarebbero dei grandi vantaggi anche dal punto di vista dei costi sostenuti da Xiaomi. Questo risparmio sarà utilizzato per migliorare l’ hardware dei nuovi modelli in modo da rimanere sempre più competitivi. I modelli successivi della serie SM8850 tra cui Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Ultra, Ultra Max, Redmi K90 Pro e Poco F8 Ultra, saranno realizzati sfruttando le tecnologie interne della società. Secondo le stime questa mossa permetterà di far risparmiare all’ azienda 3-4$ per singolo smartphone venduto.

Grazie alle nuove strategie intraprese da Xiaomi, verranno realizzati dei dispositivi utilizzando solo tecnologie interne all’ azienda in modo da migliorarsi nella produzione degli smartphone.