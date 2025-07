Oppo e Hasselblad: partnership rinnovata e sviluppo del next-generation imaging system

Oppo ha rinnovato la propria partnership strategica con Hasselblad, storico produttore di fotocamere. Durante un evento speciale tenutosi a Goteborg, al quale abbiamo avuto la fortuna di partecipare e di scattare molte fotografie con il nostro Oppo Find X8 Ultra (le trovate tutte nell’articolo), le due aziende hanno effettivamente comunicato la volontà di proseguire in un rapporto collaborativo e strategico, che ormai procede da 4 anni, e che ha visto incredibili passi in avanti (oltre che sviluppi), sulla serie Oppo Find. Le realtà stanno collaborando per lo sviluppo dell’Imaging System di ultima generazione, con il chiaro obiettivo di fissare un nuovo punto di riferimento per la qualità dell’imaging su smartphone.

Next-generation Imaging System rappresenterà un nuovo standard di qualità

La fusione della classica estetica di Hasselblad, con le avanzate soluzioni di imaging mobile di Oppo, porterà ad una firma visiva distintiva di una qualità eccezionale, facilitando agli utenti di tutto il mondo (ed anche creators) di catturare facilmente ogni immagine o situazione. Nel corso dell’evento, Oppo ha ripercorso tutti i suoi 17 anni di innovazione in questo ambito, sottolineando alcune tappe che hanno fatto la differenza: il primo sensore stacker CMOS al mondo nel 2012, il pixel binning nel 2016, per arrivare poi alla prima tele periscopica nel 2017.

Le innovazioni in Oppo Find X8 Ultra

Innovazioni che sono perfettamente rappresentate nell’ultimo flagship di punta, l’Oppo Find X8 Ultra, l'”ultimate camera phone”, riconosciuto globalmente per le capacità fotografiche eccezionali, pronto a stabilire un nuovo punto di riferimento nella fotografia e videografia mobile. Tra le più grandi innovazioni dello smartphone possiamo trovare la Penta Camera, con inclusa la prima True Chroma Camera del settore, passando anche per AI Bokeh Engine, Master Mode (formati ultra-nitidi 50MP JPEG Max e 50MP RAW Max a 16bit, ma non solo.

A incoronare lo smartphone come il fotocamera smartphone N.1 è stata DXOMARX, con un punteggio complessivo di 169, numeri da record in foto e video, affermando la propria posizione come dispositivo di imaging di fascia alta.

Fino al 20 novembre 2025 sono aperte le iscrizioni agli OPPO Photography Awards 2025, con tema “Super Every Moment”, ed anche ben 100.000 dollari in palio, invogliando e chiedendo ai creators di condividere i loro momenti straordinari catturati con gli OPPO.