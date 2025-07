Google Contatti: ecco due nuove ottime funzionalità

Il team di sviluppo di Google sta continuando a lavorare senza nessuna pausa per migliorare tutta la suite di applicazioni disponibili per i consumatori, tra queste applicazioni figure ovviamente anche Google contatti, il gestore dei contatti salvati che consente ovviamente di modificare a proprio piacimento ogni contatto, nello specifico la società sta lavorando a due funzionalità decisamente importanti che sembrano essere pronte per l’implementazione globale e che dovrebbero essere in grado di garantire un miglioramento nell’esperienza d’uso complessiva della piattaforma, vediamo insieme di cosa si tratta.

Due funzionalità importanti

La prima novità di cui parliamo e che è attualmente in fase di implementazione è rappresentata da una sezione dedicata alle attività recenti, grazie a quest’ultima gli utenti avranno la possibilità di visualizzare le chiamate e gli SMS più recenti ricevute da quest’ultimo contatto, tale funzionalità è attualmente in fase di rilascio sul larga scala e dovrebbe essere presto disponibile per tutti quanti.

Per quanto riguarda invece la seconda funzionalità in fase di implementazione, quest’ultima è rappresentata da una funzione studiata per mettere un po’ di ordine tra i contatti visualizzati dall’applicazione, in particolare parliamo di quelli provenienti da altre app e che non è possibile modificare direttamente tramite Google contatti, d’ora in avanti gli utenti tramite una nuova opzione potranno decidere se visualizzare o meno tali contatti provenienti dalle applicazioni terze, anche questa funzionalità è attualmente in fase di distribuzione a livello globale.

Se non vedete questi cambiamenti ancora all’interno della vostra applicazione Google, contatti non vi preoccupate dal momento che la fase di rilascio globale spesso è graduale dunque l’update arriva un passo dopo passo per tutti gli utenti ma non in un unico colpo, se non l’avete ricevuta, probabilmente dovete aspettare ancora un po’ ma state certi che arriverà anche per voi, ovviamente per godere dell’update dovete avere a disposizione l’ultima versione dell’applicazione scaricabile da Google Play Store o anche semplicemente da un browser web esterno per poi essere installata.