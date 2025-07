Android 16 rivoluziona il menu delle informazioni segreto

Il sistema operativo Android prosegue nel percorso di ottimizzazione dell’esperienza utente. E sta lavorando anche su funzioni spesso trascurate. Tra queste c’è il noto menu segreto accessibile solo tramite il codice ##4636##. Una schermata usata da alcuni utenti avanzati per accedere a informazioni diagnostiche sul telefono. Con la versione Canary di Android 16, Google ha deciso di intervenire in modo profondo su questo strumento, proponendo un’interfaccia completamente rinnovata.

Android 16, un piccolo cambiamento necessario ad avere grandi implicazioni future

In passato, tutte le informazioni tecniche apparivano in un’unica lunga lista, che era molto difficile da consultare. Ora invece, grazie alla nuova funzione “Informazioni sul telefono V2“, il contenuto è suddiviso in quattro schede tematiche. Questo cambiamento non è solo estetico: mira infatti a migliorare la leggibilità e la gestione dei dati. L’organizzazione in sezioni permette invece un accesso più rapido alle informazioni su hardware, rete mobile, comunicazioni satellitari e sistema IMS. Anche se non esiste ancora una comunicazione ufficiale da parte di Google, la direzione intrapresa è chiara. Si vuole semplificare e potenziare l’esperienza per i professionisti del settore.

La novità più interessante è rappresentata dalla sezione dedicata alla comunicazione satellitare, che è ancora in fase embrionale. Questo elemento suggerisce un’evoluzione futura dei dispositivi Android verso tecnologie capaci di garantire connessione anche in aree isolate. Anche la scheda IMS acquista maggiore centralità, evidenziando la crescente importanza delle chiamate VoLTE e dei servizi multimediali via rete dati.

La frammentazione delle informazioni in più schede riduce il caos e facilita la consultazione tecnica, un aspetto cruciale nei contesti professionali e nelle operazioni di diagnostica. È una scelta pensata per utenti esperti, ma che potrebbe tornare utile anche agli utenti più curiosi. Per ora, queste modifiche sono visibili solo nella versione Canary di Android 16, riservata agli sviluppatori. Prima che diventino parte integrante della release stabile, passeranno probabilmente alcuni mesi.