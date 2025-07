Windows 10: a Ottobre cessa il supporto, ecco cosa cambia per tutti

Tutti conosciamo bene il noto sistema operativo di Casa Microsoft Windows 10, il software in questione ci ha accompagnati per davvero tantissimi anni e negli ultimi tempi è stato ovviamente incalzato dal Suo più grande concorrente non che versione aggiornata Windows 11, all’inizio abbiamo avuto una vera e propria coesistenza di due sistemi, soprattutto a causa degli stringenti requisiti hardware che l’ultima versione richiede agli utenti e che non ha permesso a questi ultimi di aggiornare, a partire dal prossimo ottobre però qualcosa cambierà, nello specifico si avrà il passaggio definitivo e completo a Windows 11 dal momento che Microsoft cesserà il supporto per Windows 10, ovviamente viene spontaneo chiedersi cosa cambierà in termini pratici per i consumatori, cerchiamo di dare una risposta.

Cambia tutto, ma non cambia niente

Nello specifico, il supporto cesserà a partire dal prossimo 14 ottobre, ciò consiste nella totale assenza di aggiornamenti sia di funzionalità che di sicurezza per quanto riguarda Windows 10 che dunque resterà scoperto di tutti gli update necessari a garantire il massimo della sicurezza, ovviamente se un utente vuole essere sicuro al 100% di non subire violazioni dovrà dotarsi di Windows 11 e se non può aggiornare purtroppo dovrà dotarsi di un hardware in grado di supportare l’aggiornamento, scioperò non significa che il pc con Windows 10 non saranno più utilizzabili, semplicemente potrete continuare ad utilizzarli senza aggiornamenti e dunque con un tasso di sicurezza che si abbasserà piano piano col passare degli anni dal momento che ovviamente i malintenzionati potrebbero trovare nuove falle che non verrebbero corrette da Microsoft dal momento che mancheranno gli aggiornamenti di sicurezza, dunque se avevate paura di non poter più utilizzare il vostro pc preferito così non sarà, ma sicuramente prete valutare un cambiamento.

Ricordiamo che Windows 11 è attualmente il sistema operativo di punta di Microsoft e per effettuare l’aggiornamento bisogna rispettare stringenti requisiti non tanto in termini di prestazioni bensì in termini di sicurezza.